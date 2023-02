Tananai a Sanremo 2023 con “Tango”/ Punta al podio? La trasformazione convince

Tananai con Tango punta alla vittoria del Festival di Sanremo 2023?

Tananai con la canzone “Tango” sfiora il podio del Festival di Sanremo 2023. La sala stampa lo premia e crescono le sue possibilità di vittoria durante la finalissima di sabato 11 febbraio. Ad un anno esatto dall’ultimo posto con “Sesso Occasionale”, il cantante torna a Sanremo più convinto e consapevole. A cominciare dal look griffato Gucci che ben si sposa alla performance live ed un brano, firmato dal fratello di Biagio Antonacci, che è ampiamente nelle sue corde. Non stona, anzi si emoziona anche se il livello del brano è lontano anni luce dalla splendida “Abissale”. Il responso della sala stampa è chiaro: terzo posto nella classifica provvisoria dei 14 big in gara e quarto posto nella classifica generale alle spalle di Madame, Colapesce Dimartino e del già annunciato vincitore Marco Mengoni.

Il colpaccio però non è impossibile, visto che Tananai è amatissimo dai giovanissimi e lo scorso anno è scoppiato come fenomeno di costume proprio grazie ai social. Chissà che durante la votazione della giuria demoscopica e del televoto, la sua “Tango” non possa salire e agguantare il podio.

Tananai nel video di Tango racconta la storia di Olga e Maxim

Il brano “Tango” di Tananai è accompagnato da un videoclip davvero speciale. A raccontarne il significato è stato proprio il cantautore: “ero impegnato nella scrittura di Tango quando mi è stata raccontata da amici la storia di Olga e Maxim e sono stato subito travolto da emozioni forti e contrastanti”. Il video, infatti, racconta una relazione distanza, ma in questo caso forzata dalla presenza di una guerra visto parla di una coppia ucraina: “quella a cui non penseremmo mai: la separazione forzata a causa di una guerra. È passato un anno dall’inizio di questo conflitto e forse ci siamo dimenticati che non si tratta solo di strategia e politica ma di quotidianità che si sfaldano e si riadattano per non far svanire ogni traccia di umanità, di amore”.

La canzone “Tango”, in gara a Sanremo 2023, non è autobiografica come ha confessato il cantante: “la lontananza presuppone che ci si debbia godere la bellezza, la semplicità e il romanticismo delle piccole cose che si vivono quando si sta insieme fisicamente” anche se ha rivelato che questo brano lo emoziona tanto “sulle sensazioni che provo sia quando canto sia nella vita di tutti i giorni, dopo quest’anno così veloce e frenetico”.

