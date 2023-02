Tananai, canzone Tango a Sanremo 2023/ “Una canzone un pò ballabile, un pò un plagio”

Tananai tra i big di Sanremo 2023

Tananai torna in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Tango“. Dopo l’ultimo posto dello scorso anno con “Sesso occasionale”, poi diventata una super hit, il cantautore è pronto a rimettersi in gioco per il secondo anno consecutivo nella 73esima edizione delle kermesse canora italiana. Intervistato da Radio Deejay ha rivelato qualcosa in più sul brano inedito che presenterà sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo: “sarà una canzone un po’ così, un po’ ballabile. Un po’ un plagio anche, avrà questa caratteristica”.

Il brano di Tananai arriva dopo l’uscita del suo primo album di inediti “Rave, Eclissi” che contiene 15 tracce tra cui “Abissale”, “Pasta”, “Sesso occasionale”, “Esagerata” e la hit “Baby Goddamn”. Sul titolo del disco ha precisato: “avevamo già annunciato l’uscita di “Rave: eclissi” qualche giorno prima rispetto alla polemica scoppiata a Modena. Secondo me la scelta del governo è stata un po’ dettata dall’istinto”.

Tananai: chi sarà il vincitore di Sanremo 2023?

Parlando di Sanremo 2023 e ipotetico vincitore, Tananai ha le idee molto chiare. “Chi vince? Se non sbaglio Lazza, ma mi sa che ha già vinto. Ma forse ha già vinto anche l’Eurovision. Io ultimo? No, mo’ basta. Se capisco che sto arrivando ultimo, mi faccio squalificare” – ha detto ai microfoni di Radio Deejay.

Non solo, il cantautore è al settimo cielo per il successo riscontrato con i suoi live: “le cose stanno andando davvero bene. Il Forum per me vuol dire tutto. Ovviamente mi è andata bene, ma al di là del mio caso specifico è bello vedere che la gente ha voglia di tornare ad ascoltare la musica dal vivo. Sembra che la gente abbia capito quanto è bello stare insieme ad ascoltare musica dal vivo”. Infine Tananai parlando proprio della dimensione live ha aggiunto: “io nei miei concerti faccio anche live elettronici. Ci sarà anche un consolle con un live ibrido, elettronico e dj set. Quando facevo solo il produttore non mi si filava nessuno, ora che ho l’opportunità che fai, te ne privi?”.

