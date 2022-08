Tananai/ “Sesso occasionale? Sono più da storie serie”, e sulla fidanzata…

Tananai dal successo di Sanremo alla fidanzata

Tananai ospite della nuova puntata di Cornetto Battiti Live con “La dolce vita”. Prosegue il grande successo del cantante rivelazione musicale dell’anno che, dopo l’ultimo posto al Festival di Sanremo 2022 con “Sesso occasionale”, ha fatto letteralmente il botto. Alberto Cotta Ramusino, questo il vero nome all’anagrafe, è tra i cantanti più richiesti grazie anche al successo de “La dolce vita”, il brano dell’estate 2022 registrato con Fedez e Mara Sattei. Nato a Milano, il cantante ha recentemente raccontato di essere stato vittima di bullismo quando andava a scuola “ero cicciottello e sono capitati insulti e spintoni, ma niente di grave non voglio farmi portavoce di un tema che è importante e deve essere trattato seriamente”.

Tananai viene scambiato per Rkomi/ L'errore dei fan diventa virale sui social e...

Da Sanremo al successo grazie ai social dove è diventato un vero e proprio sex symbol. Nonostante la “fama”, Tananai è felicemente fidanzato con una ragazza: si tratta di Sara Marino. Sulla fidanzata ha detto: “da tre anni, sono fortunato. È una ragazza sensibile, mi aiuta ad affrontare le difficoltà», ha spiegato a Vanity Fair raccontando il loro primo incontro avvenuto «per caso una sera in un locale a Milano”.

Tananai e Fedez, incidente Battiti Live/ Uno scivola, l'altro si frantuma le pal*e

Tananai torna a Sanremo? “non è al momento nei miei pensieri”

Tananai è perdutamente innamorato della fidanzata Sara Marino. “Lei è venuta da me e mi ha detto: forse so chi sei. Mi seguiva su Instagram, quando ancora non mi si filava nessuno. Poi è andata dai suoi amici, dopo un po’ è tornata per chiedermi una sigaretta, io le ho offerto un drink e le ho attaccato una pezza (attaccato bottone, ndr). Non ce la faceva più e mi ha detto: ma stai zitto! E mi ha dato un bacio” – ha raccontato il cantante di Sesso Occasionale che, titolo a parte, rivela “sono più da storie serie, mi interessa conoscere una persona, succhiare il più possibile e dare il più possibile. Con il sesso occasionale puoi farlo, ma fino a un certo punto”.

Tananai, come sta dopo l'infortunio?/ Fan in allarme: "Tour a rischio?", lui replica "Anche se in stampelle…"

Infine parlando proprio del Festival di Sanremo ha rivelato a Superguida Tv: “non è al momento nei miei pensieri, sto pensando a fare nuova musica e mi sto concentrando sul tour in questo momento”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA