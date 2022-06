Tananai: chi è, significato nome e il legame con Fedez/ “La dolce vita” sarà la hit dell’estate?

Tananai, l’inizio del successo dopo Sanremo e il significato del suo nome d’arte

Tananai (Alberto Cotta Ramusino), classe 1995, di Milano, il cantautore attualmente sta cavalcando l’onda del successo, ma procediamo per gradi. Prima di partecipare a Sanremo 2022 con il suo brano “Sesso occasionale”, Tananai aveva avuto successo grazie ai brani “Baby Goddamn” e “Maleducazione”. Nel 2021 aveva già partecipato a Sanremo Giovani arrivando sino in finale, a differenza della partecipazione a Sanremo 2022 in cui è arrivato ultimo in classifica. Ci sono due elementi molto più importanti della classifica: il popolo del web (e i fan), e l’onda del successo.

Ebbene, nonostante la sua ultima posizione Tananai e “Sesso occasionale” hanno in pochissimo tempo spopolato sul web e in particolare su Instagram, il brano è stato molto ascoltato ma il cantante grazie alla sua creatività e al suo carattere particolare ha fatto breccia nel cuore di molti artisti e personaggi famosi. Dopo Sanremo aveva regalato a molti personaggi pubblici (tra cui Fedez) una scatola contenente il suo disco e in abbinamento dei profilattici, regalo simpatico e in tema con la sua canzone. Il suo nome d’arte “Tananai” deriva da “Tanani”, un termine milanese che significa “oggetto che non viene più utilizzato”.

Tananai, progetti importanti e la grande amicizia con Fedez

Tananai è fidanzato con una ragazza che si chiama Sara Marino, è molto innamorato e ha voluto che facesse parte di alcuni dei suoi videoclip musicali. La ragazza però non sembra essere il suo unico amore. Da qualche tempo infatti il cantante sembra essersi molto affezionato a Fedez, i due hanno iniziato insieme una collaborazione importante per una canzone che è uscita recentemente ma sta già spopolando su Spotify e sul web. Il brano si chiama “La dolce vita” e insieme a loro vi è anche la cantante Mara Sattei.

Un’amicizia che ha spinto Fedez a partecipare a uno degli ultimi concerti di Tananai e salire sul palco, dove i due sia per affetto che per goliardia si sono anche dati un bacio a stampo. Attualmente li vediamo spesso insieme su Instagram e non solo per l’uscita del loro nuovo brano. In una recente storia di Instagram che anticipava la loro performance sul palco di X Factor, Tananai ha riempito Fedez di baci sulla guancia e affetto affermando: “non è abituato all’affetto”, si sa infatti che Fedez è un uomo abbastanza introverso e non ha molti amici anche per mancanza di fiducia, che sia la volta buona? Fatto sta che tra collaborazioni importanti e successo sul web, Tananai sta cavalcando l’onda del successo e a breve parteciperà a Radio Zeta Future Hits Live.

