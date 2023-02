Tavassi accusa Sarah Altobello al GF Vip: “Ipocrisia totale!”/ Lei furiosa: “Io non tramo come loro”

Sarah Altobello furiosa al GF Vip: “Io non prendo posizione? Casomai non tramo come altri!”

La visita di Giusy, la sorella di Sarah Altobello, al Grande Fratello Vip, e le dichiarazioni accusatorie fatte nei confronti di alcuni Vipponi, hanno scatenato una serie di conseguenze nella Casa. Sarah ha infatti deciso di allontanarsi da alcuni compagni d’avventura, scontrandosi prima con Micol Incorvaia, poi con Oriana Marzoli.

Sarah è infatti accusata di non prendere posizione nella Casa, cosa che in confessionale lei ha così commentato: “Io non prendo posizione? Ma di cosa? Io ho sempre detto le cose alla luce del sole, ovviamente non tramo, a me non appartiene questa cosa!”

L’atteggiamento della Altobello e il suo improvviso cambiamento nei confronti di alcune persone nella Casa ha fatto storcere il naso ad Edoardo Tavassi. In confessionale il gieffino ha voluto sottolineare un aspetto poco chiaro del comportamento di Sarah: “Il fatto che lei tende a non esporsi sono frasi che le sono state dette in faccia! – ha esordito – Però poi ti vedi abbracciare Nikita che era quella che le ha detto che è un’arrampicatrice sociale! Quindi qui io vedo un’ipocrisia totale!”

Non è però rimasta in silenzio Sarah di fronte alle accuse ricevute. In un fomentato confessionale, la gieffina si è anzi sfogata: “Io ho sempre risposto alle provocazioni e agli attacchi! Qua il fatto è che a loro può dare fastidio che io abbia scelto di stare dall’altra parte. – ha tuonato, concludendo – Sto bene dall’altra parte! Io non mi trovo con quelle persone, ma voi mi avete mai teso una mano? Mi avete mai portato a scegliere di stare dalla vostra parte? No! Io da loro ho avuto un muro davanti in tante situazioni.”

