TAYLOR MEGA/ “Antonella Elia? Personaggino senza educazione…”

Sembra destinata a scoppiare nuovamente da un momento all’altro la faida fra Taylor Mega ed Antonella Elia. Proprio quest’ultima, dopo essere entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 4, ha parlato con i suoi inquilini delle liti furiose con l’influencer dandole della “ragazzina” e della “demente che mostra il cu*o e le tette“. Taylor Mega, dal canto suo, ha deciso di rispondere a tono definendo la Elia un “personaggino senza educazione“. Un po’ il concetto che aveva ribadito durante uno degli ultimi incroci con la Elia a Live – Non è la D’Urso. In quell’occasione, parlando di calendari, Antonella c’era andata giù pesante: “Le foto mie nude erano un fatto privato, per una mostra fotografica. Tra le mie e le tue c’è un abisso. Tu fai cybersesso, ovvero sesso gratuito. Incassi like, quindi è una compravendita. Se tu lotti contro la violenza sulle donne devi esporre non il capezzolo o il c**o, ma l’umanità“. In risposta si era beccata queste parole da Taylor Mega: “Oggi avevi tre opzioni: chiedere scusa a me, chiedere scusa a tutto il pubblico e la terza era ringraziarmi per averti riesumato perché se non fosse stato per me chi ti c****a ancora. Siamo nel 2019 e stiamo combattendo la violenza contro le donne, tu ti dovresti vergognare“.

TAYLOR MEGA CONTRO ANTONELLA ELIA: “PERSONAGGINO SENZA EDUCAZIONE”

Ora che siamo entrati nel 2020, il clima tra le due non sembra essersi comunque disteso, anzi. Dopo le esternazioni della Elia, sulle sue Instagram Stories ha replicato: “Comunque ragazzi, vi vorrei ricordare che io in Tv non ho mai e dico mai insultato nessuno perché la mia mamma e il mio papà, per fortuna, mi hanno insegnato l’educazione, cosa che tanti personaggini non hanno ricevuto“. Non corrisponde a compiere un azzardo scommettere che prima della fine del programma Taylor Mega, oggi a Parigi, verrà invitata da Alfonso Signorini in puntata. Conoscendo il caratterino delle due “nemiche”, è facile pensare che alla fine ne scaturirà un duello da consegnare agli annali della televisione trash (per la gioia dei tanti amanti del genere). Le due d’altronde non hanno peli sulla lingua: basti dire che Taylor ne ha avuto anche per lo stesso Alfonso Signorini, “colpevole” di averla chiamata “Megan” anziché Taylor Mega. Questa la sua battuta al riguardo su Instagram: “È Mega, Alfonso, imparalo anche tu!“.

