Taylor Mega/ Foto “Viva le donne!”, con Jo Squillo in piazza “vinceremo anche questa”

Nel giorno della Festa della Donna e nonostante le misure preventive adottate dal governo contro il Coronavirus, Taylor Mega non si ferma e scende in piazza Duomo a Milano. L’influencer però non è da sola ma circondata da altre giovani donne oltre che affiancata da Jo Squillo. “Le donne non si fermano! L’Italia non si ferma”, scrive Taylor Mega su Instagram allegando alcuni scatti della giornata primaverile vissuta nel centro del capoluogo lombardo. La Mega e le altre donne presenti insieme a lei, tutte con berrettino rosa, indossano anche delle mascherine (non sempre) dello stesso colore e dei guanti per proteggersi dal rischio contagio Coronavirus. “8 marzo: la festa di tutte le donne. Siamo donne, siamo amiche, e con tutte le precauzioni di questo difficile momento siamo qua a testimoniare questo messaggio: per noi donne è normale combattere ogni giorno, per noi donne è normale trovare tutto il coraggio contando solo su noi stesse ed affrontare problemi impossibili, per noi donne è normale affrontare sfide enormi e vincerle”, scrive Taylor. Quindi prosegue con un messaggio positivo e di speranza: “E con questo nostro spirito straordinario abbiamo vinto tante battaglie e vinceremo anche questa. Forza Donne, rialzati Italia, ne abbiamo vinte tante e ce la faremo anche stavolta”, scrive, esaltando poi tutte le donne nella loro giornata.

TAYLOR MEGA E JOE SQUILLO IN PIAZZA A MILANO

Nonostante gli intenti illustrati da Taylor Mega nel suo post Instagram, non sono mancate le critiche sotto i suoi scatti che la vedono in prima linea con Joe Squillo, ed il video caricati sul social. “Alla faccia delle regole”, contesta un utente. “È importante manifestare ora, questione di priorità”, ironizza un’altra follower. Tra gli altri commenti c’è chi in tono preoccupato si domanda come possa essere così serena e sorridente mentre il virus incombe sul nostro Paese e soprattutto nella zona scelta per “manifestare”. “State a distanza di un metro!”, contesta qualcuno, commentando in maniera critica la scelta di scendere in piazza e di restare in questo caso fisicamente “vicine” quando invece le regole di buon senso impongono esattamente l’opposto. Non solo critiche però, poichè c’è anche chi si complimenta con Taylor Mega e con il messaggio lanciato nella giornata di oggi, quando insieme ad altre donne ha deciso di scendere in piazza con tanto di cartelli tra le mani a favore del “girl power” nella Giornata Internazionale della donna che ricorre proprio oggi.





© RIPRODUZIONE RISERVATA