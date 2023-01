Taylor Mega “Per un post fino a 40mila euro”/ Oddone: “Prima designer ora vendo foto”

Taylor Mega e Annalisa Oddone, due influencer che pubblicano contenuti differenti sui social, sono state intervistate quest’oggi dal programma di Canale Cinque, Mattino 5. Si parla in particolare del “guadagno facile” dei giovani e a riguardo Annalisa Oddone ha spiegato la sua vicenda: “Su una piattaforma per adulti lavoro da un anno e mezzo e da due mesi ho lasciato il lavoro tradizionale. Io posto immagini in intimo, di piedi e contenuti hard. Guadagno assolutamente di più rispetto a quando facevo la designer, mi rende di più rispetto a lavorare 8 ore in un ufficio. Io sono diplomata in graphic designer – ha continuato – amo fare grafica, magari tornerò a farlo ma a parità di impegno e guadagno mi rende più questo, quindi porto avanti questa attività. Non mi vergogno – ha comunque precisato – sono molto consapevole con me stessa, è una scelta consapevole e razionale, mia mamma mi dice che se io sono felice e anche mio marito lo è…”.

Poi Annalisa Oddone ha continuato: “E’ un tipo di guadagno nuovo, difficile anche da inquadrare a livello fiscale, potrebbe durare anni ma magari esaurirsi a breve quindi ho già dei progetti futuri. E’ ovviamente una scelta che uno fa in modo razionale, che poi questo lavoro sia facile non lo è, non soltanto dal punto di vista razionale. Se uno non ha una buona fanbase i soldi non arrivano”.

TAYLOR MEGA E ANNALISA ODDONE: IL PUNTO SUI GUADAGNI “FACILI” DEGLI INFLUENCER

Sui guadagni: “Si parte da 4 dollari per contenuti soft fino a 100 dollari per contenuti hard, mensilmente sui 12mila dollari al mese. Non sono poche le persone che accedono a queste persone e sono di tutte le età, dai 18 ai 70, non è solo un discorso morale sui giovani, penso che i miei follower siano più over 40”. Taylor Mega, in collegamento, ha invece spiegato: “Non vendo foto su una piattaforma privata ma pubblicizzo su Instagram, poi ho anche un centro estetico a Milano e un’app di fitness. Se ci sono tante persone che sono disposte a pagare per le foto….”.

“Le persone più da capire sono quelle che acquistano questo materiale anche perchè in rete si può trovare un sacco di cose gratis, invece questi sono disposti a pagare. Io inizialmente facevo tre lavori, la commessa in due posti diversi e poi il barista per guadagnare di più – ha aggiunto Taylor Mega – con l’influencer non è facile fare soldi, inizialmente devi investire. Quanto vale un mio scatto social? Dipende dalle promozioni, ci sono quelle da 8.000 euro ma anche da 40mila, dipende da cosa si pubblicizza ma le foto sono più o meno quelle”.











