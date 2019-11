Taylor Mega Video backstage calendario/ “Nuda per una buona causa”, la polemica…

Taylor Mega fa un regalo a tutti i suoi fans. Questa sera, la bellissima influencer, sarà in collegamento con Barbara D’Urso nel corso della nuova puntata di Live – Non è la D’Urso nel corso della quale sarà mostrato il video video del backstage bollente del calendario 2020 del celebre For Men magazine. In edicola dal 4 novembre, il calendario in cui Taylor Mega si mostra in tutta la sua bellezza, sta andando a ruba. Fiera ed orgogliosa, l’influencer ha annunciato il suo impegno con una foto con cui ha conquistato i suoi 2 milioni di followers. Nel video del backstage di cui potete vedere una piccola anteprima cliccando qui, Taylor Mega è completamente nuda con le mani che coprono il seno e le gambe posizionate in modo da coprire le parti intime.

TAYLOR MEGA CONTRO I GIORNALISTI: “MI STO BATTENDO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE”

A dedicare un articolo al calendario di Taylor Mega è stato anche il Corriere della sera che si è focalizzato sulla causa che ha spinto Taylor Mega a posare nuda per un calendario. Il ricavato della vendita del calendario sarà devoluto totalmente in beneficienza, ma nonostante tutto, la presenza dell’articolo sul Corriere ha scatenato la dura reazione dei giornalisti affermando di non essere abituati ad occuparsi di personaggi del piccolo schermo e bocciando, di conseguenza, l’intero progetto. Taylor, però, ha difeso il suo progetto: “Il tema è troppo importante per restare confinato in qualche convegno rivolto a pochi, bisogna spingersi e toccare tutta la nostra società. Mi sto battendo contro la violenza sulle donne, contro la violenza di genere”, ha spiegato l’influencer.

TAYLOR MEGA: “NON M’IMBARAZZO A METTERMI A NUDO, MA…”

Taylor Mega, nelle scorse ore, ha deciso di mettersi a nudo anche su Instagram svelando un aspetto della propria personalità. L’influencer è abituata a mostrare senza alcuna vergogna il proprio corpo di cui si prende cura quotidianamente. Ciò che, invece, fa raramente, è parlare della propria intimità. Taylor, infatti, ha svelato di non avere alcuna vergogna a mostrarsi senza veli. Ciò che, invece, la mette in imbarazzo è mettere a nudo la propria anima. Nelle scorse ore, infatti, su Instagram, ha pubblicato una storia in cui dice: “Ogni tanto mi capita di scrivere pezzi di vita, scrivo di cose che mi sono accadute, sensazioni ed emozioni provate. Solo che poi li rileggo e sono talmente profondi che mi imbarazzo a pubblicarli. Non mi imbarazzo a mettermi a nudo fisicamente, ma mi imbarazzo a mettere a nudo l’anima“.



