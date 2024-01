Taylor Swift, immagini di nudo false virali: X blocca le ricerche/ Cantante vittima Intelligenza Artificiale

Taylor Swift vittima di IA, diffuse immagini sessualmente esplicite: social X corre ai ripari oscurandola

Se si cerca Taylor Swift sul noto social di Elon Musk X (ex Twitter) compare il messaggio: “Qualcosa è andato storto. Prova ad aggiornare” questo perché è stato oscurato il nome della popstar americana. Il motivo, però, non ha a che fare con lei, o meglio, lei ne è solamente vittima. Da giorni, infatti, circolano false immagini sessualmente esplicite della cantante e attrice statunitense, ormai note come deepfakes, queste immagini osé, generate dall’intelligenza artificiale, sono diventate virali su X ma anche su altre piattaforme internet.

Le false immagini di nudo e sessualmente esplicite di Taylor Swift, create con l’intelligenza artificiale, sono diventate immediatamente virali. Secondo quanto ricostruito dal New York Times, e a sua volta riportato da Skytg24, una specifica immagine diffusa su X sarebbe stata vista ben 47 milioni. Alcuni profili coinvolti nella vicenda sono già stati sospesi ma ciò non ha impedito a tali immagini di continuare a diffondersi. La cantante ed il suo entourage per il momento non si sono espressi mentre i fan dell’artista si sono mobilitati su X, invadendo il social postando contenuti non problematici, nel tentativo di nascondere e rendere più difficili da trovare i deepfake.

“Immagini di Taylor Swift oscene e sconvolgenti”: il sindacato degli attori insorge

Il nome di Taylor Swift è stato oscurato su X, ciò vuol dire che è impossibile cercare la cantante sul noto social ed anche altre piattaforme stanno cercando di adottare provvedimenti analoghi per evitare la diffusione di tali immagini. Il capo delle operazioni aziendali di X, Joe Benarroch, in merito a questa decisione ha dichiarato in un’intervista al Wall Street Journal: “Questa è un’azione temporanea e viene eseguita con molta cautela poiché diamo priorità alla sicurezza su questo problema”.

Nel frattempo si registrano anche le reazioni da parte del sindacato degli attori di Hollywood: “Le immagini deepfake di Taylor Swift sono sconvolgenti, dannose e profondamente preoccupanti. Lo sviluppo e la diffusione di immagini false senza il consenso di qualcuno deve essere reso illegale. Come società, abbiamo il potere di controllare queste tecnologie, ma dobbiamo agire ora prima che sia troppo tardi”. Auspicando dunque che al più presto vengano approvate misure legislative e di sicurezza adeguate per proteggere artisti, volti noti e non solo dai pericoli dell’Intelligenza artificiale.











