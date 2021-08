Techetechetè: night club e pianobar/ Da Peppino di Capri, Paolo Conte e Gino Paoli

Techetechetè celebra nella nuova puntata il night club e i pianobar con video e filmati di grandissimi protagonisti della musica cantautorale italiana. La grande musica italiana è passata anche per i night club e i pianobar che sono stati palcoscenici di prova e gavetta per tantissimi artisti della nostra musica italiana. Non è dato sapere chi sarà mandato in trasmissione questa sera ma tra gli esponenti maggiori c’è sicuramente Peppino di Capri, il cantante ed attore italiano che è conosciuto dal grande pubblico per due canzoni senza tempo come “Champagne” e “Roberta”.

Nei night club e pianobar c’è passato anche Paolo Conte, cantautore, paroliere, polistrumentista e pittore italiano considerato uno dei più innovativi cantautori italiani che, parlando della sua carriera e delle sue canzoni, dalle pagine di Leggo ha dichiarato: “le immagino come se fossero tutte dei figli, ma se dovessi scegliere direi Gli Impermeabili per la musica e Genova per noi per il testo”. E poi c’è il grande Gino Paoli, la cui musica è strettamente connessa con la dimensione live dei night club e piano bar. Tantissimi i concerti che il cantautore genovese, come anche i suoi colleghi, ha tenuto in questi ritrovi notturni dove la musica ha vissuto e vive una dimensione unica e da provare almeno una volta nella vita.

Come vedere in diretta streaming Techetechetè?

Vuoi vedere la puntata di Techetechetè in diretta streaming? Bene, è semplicissimo! Per farlo non devi fare altro che avere una connessione internet oppure dati e collegarti tramite il tuo pc/iPad/smarthpone al sito Raiplay.it (qui il link diretto). Una volta entrato nel sito non dovrai fare altro che scegliere la puntata da rivedere oppure se vuoi seguire la diretta della puntata odierna cliccare su “canali tv” – “dirette” e selezionare “Rai1”.

Un modo semplice e alternativo per seguire il programma cult di Rai1 che da anni fa emozionare e sognare milioni di telespettatori dando nuova vita all’immenso repertorio contenuto nelle Teche Rai, recuperando sketch, canzoni ed esibizioni artistiche e riproponendoli all’interno di puntate costruite con l’intento di coniugare la nostalgia alla voglia di raccontare, attraverso il varietà televisivo, più di 60 anni di storia e costumi dell’Italia.

