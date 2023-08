Tedua ha una nuova fidanzata?/ Il retroscena sulla “confessione” durante un concerto

Tedua, i fan partono in coro e lui spiazza: “Non posso, una ragazza meravigliosa…”

Una tendenza comunque soprattutto tra i fan più giovani del contesto musicale è quella di “infatuarsi” dei propri beniamini. Uno dei più gettonati dell’ultimo periodo è sicuramente Tedua, rapper classe 1994 che fa battere il cuore a migliaia di fan. Partendo da questo simpatico assunto, ci ha pensato la pagina Instagram Webboh a spezzare il cuore a migliaia di fan rivelando alcune novità sentimentali sul conto dell’artista.

Stando a quanto riporta la pagina, Tedua non sarebbe più single; ad avvalorare la tesi una relazione in atto ci sarebbe un aneddoto riferito ad uno degli ultimi concerti del rapper. Nello specifico – racconta la pagina – la presunta rivelazione sarebbe arrivata quando, nel bel mezzo del live, si è alzato il coro: “Portaci a pu**ane”. In quel frangente, Tedua pare abbia risposto in maniera chiara ed inequivocabile: “Non posso perché ho la fortuna di conoscere una meravigliosa, stupenda ragazza”.

Tedua, dalle voci su Alessia Lanza al retroscena sulla nuova fidanzata Carlotta

Le parole di Tedua riportate da Webboh hanno chiaramente acceso nuovamente i riflettori sulla realtà sentimentale dell’artista. La liaison più quotata e chiacchierata delle ultime settimane in riferimento al rapper era quella con Alessia Lanza. La celebre tiktoker aveva anche commentato la vicenda in un’intervista con un enigmatico: “Ci stiamo conoscendo…”. Ad oggi però, il portale rivela come non sia la star della DefHouse ad aver conquistato il cuore del rapper.

Ad aver fatto breccia nei sentimenti di Tedua pare essere una giovane di nome Carlotta. A differenza di Alessia Lanza, non sembra essere una persona avvezza al mondo dei social e risulta lontana dalle luce della ribalta. Anche il portale infatti sottolinea come non vi siano particolari informazioni in merito proprio per la particolare discrezione della presunta nuova fiamma del cantante. In ogni caso, non resta che aspettare i tempi dei diretti interessati e sicuramente quanto prima arriveranno maggiori dettagli sulla nuova relazione di Tedua.

