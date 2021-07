Telecronisti Italia Inghilterra Rai 1, chi sono?/ Stefano Bizzotto e Katia Serra

CHI SONO I TELECRONISTI DI RAI UNO PER LA FINALE EUROPEI 2020 ITALIA-INGHILTERRA?

I telecronisti di Rai 1 che commenteranno la finale degli Europei 2020 di calcio tra Italia e Inghilterra saranno Stefano Bizzotto e Katia Serra, accoppiata inedita per le partite degli Azzurri e che va a rimpiazzare quella formata da Alberto Rimedio (risultato positivo al Coronavirus dopo la semifinale vinta dai ragazzi di Roberto Mancini ai calci di rigore contro la Spagna) e Antonio Di Gennaro. In particolare, Bizzotto sarà la prima voce dell’incontro fra Azzurri e Tre Leoni, mentre a Serra sarà affidato il commento tecnico della sfida di Wembley che incoronerà la rappresentativa nazionale regina del Vecchio Continente.

Stefano Bizzotto e Katia Serra, peraltro, rappresentano un duo già collaudato nell’ambito di questa kermesse calcistica, avendo commentato in coppia alcune partite disputate nelle ore pomeridiane. La “convocazione” per la finale, del tutto inaspettata, è giunta per loro all’improvviso, a poche ore di distanza dalla scoperta del tampone positivo di Rimedio. Se quella di Bizzotto è una voce decisamente conosciuta tra gli appassionati sportivi e spettatori di Rai Sport, quella di Serra è risultata essere una piacevole rivelazione: vediamo nel dettaglio di chi si tratta.

STEFANO BIZZOTTO E KATIA SERRA, TELECRONISTI ITALIA INGHILTERRA RAI 1

I telecronisti che commenteranno su Rai 1 la finalissima di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra, come detto sono Stefano Bizzotto e Katia Serra, per la quale il debutto “in cuffia” alla rassegna continentale è giunto lo scorso 15 giugno, in occasione di Francia-Germania. La donna, nata a Bologna nel 1973, vanta trascorsi importanti come calciatrice (giocava nel ruolo di centrocampista e ha anche conquistato uno scudetto con il Modena) e aveva già avuto modo di esprimere le proprie doti di telecronista per la Rai, commentando gli incontri di calcio femminile, di Lega Pro e di Coppa Italia, divenendo poi ospite fissa della trasmissione “Sabato Sprint”, in onda su Rai Due.

In qualità di commentatrice a un campionato europeo, Serra raccoglie la pesante eredità di Carolina Morace, che commentò alcune sfide degli Europei 2008 (vinti dalla Spagna). Il primato di una telecronaca fatta da sole donne, bordocampista compresa, spetta però all’incontro Italia-Brasile, valido per i Mondiali femminili del 2019: le voci di quell’incontro furono Tiziana Alla e Patrizia Panico, con gli interventi dalle panchine di Giorgia Cardinaletti.



