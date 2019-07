Temptation Island 2019/ Pagelle: Ilaria incalza Massimo, Sabrina fa un passo indietro

Temptation Island 2019, le pagelle della penultima puntata

Massimo ha scelto di confrontarsi con Ilaria, anche se il loro falò del confronto verrà trasmesso nella prossima puntata di Temptation Island 2019. Ma di cose, prima di arrivare al faccia a faccia, ne sono successe parecchie, a cominciare dalla notte bollente di Massimo immortalata da una telecamera nascosta in giardino. In una clip, resa poco chiara da una serata particolarmente bruna, sembra che il fidanzato di Ilaria si sia lasciato finalmente andare baciando appassionatamente la single Elena; l’indomani, però, ha messo ogni cosa in stand-by e, spiegando di voler chiarire la situazione con Ilaria, ha chiesto alla tentatrice del tempo: “perché il cuore ci può pure stare da quest’altra parte – ha spiegato Massimo a Elena – ma non ha senso continuare questa giornata, preferisco prima confrontarmi con Ilaria”. Tuttavia, al cospetto della sua fidanzata sempre più agguerrita (voto 8), Massimo (Voto 4) ha dato l’idea di voler negare ogni addebito, minimizzando il suo rapporto con la tentatrice e negando quei contatti apparsi invece piuttosto espliciti. Come si concluderà la loro storia?

Il nuovo flirt di Katia a Temptation Island

Katia non si è persa d’animo e dopo aver concluso la sua breve frequentazione con il single Giovanni, scaricato nella quarta puntata di Temptation Island 2019, oggi può contare sul supporto di un nuovo tentatore, Nicolas: “lo dovevo scegliere fin da subito – ha ammesso la fotonica fidanzata di Vittorio Collina confidandosi con le amiche – ho sbagliato, come sempre!”. Tra loro, però, il rapporto è sempre più altalenante, tanto che è bastato che il single la urtasse inavvertitamente con un cuscino per mandare tutto in frantumi: “ma sei un animale – ha urlato lei – mi hai fatto male!”, poi è arrivata la pace, sancita con un gesto affettuoso da parte di lui. E Vittorio? Dopo tutte le vicende del passato, il fidanzato di Katia Fanelli sente di non provare più nulla per lei, e assistere al suo flirt nel villaggio delle ragazze non gli causa alcun moto interiore: “vederla con un altro non mi fa né caldo né freddo – ha spiegato lui con un aplomb senza precedenti – prima mi arrabbiavo, oggi quel fuoco si è spento, ho visto il video e non mi ha suscitato reazioni, non mi ha trasmesso nulla” (Voto 7).

Sabrina e Nicola: lei si fa da parte?

A Temptation Island 2019, Sabrina e Nicola continuano a fare chiarezza sui loro sentimenti. Per la prima volta, la fidanzata si dispera vedendo il suo compagno tra le braccia di un’altra, mentre lui, certo che la sua donna sia ormai innamorata del single Giulio, ha scelto di lasciarsi andare a una nuova frequentazione. E la decisione, a quanto pare, ha giovato soprattutto a Sabrina, che pur riconoscendo di aver provato del dolore nel vedere il suo ragazzo “accanto a un’altra”, ha ammesso che finalmente “sta venendo fuori” il vero Nicola. Il suo fidanzato “si è sempre professato innamorato, di non aver problemi, che io ero la donna migliore al mondo – ha precisato Sabrina – Io invece ho sempre avuto dei dubbi che dentro di lui ci fosse qualche problema”. Dubbi legittimi che oggi sembrano trovare conferma nel flirt intrapreso da Nicola con Maddalena e che spingono Sabrina (voto 6) sempre di più a farsi da parte: “Nicola (voto 7) ha bisogno di leggerezza che io non posso dargli” ha spiegato la fidanzata. “Se potessi comprarla gli comprerei il mondo. Oggi – ha aggiunto poi – mi ha fatto tenerezza quando ha detto che non sorridevamo più insieme, è vero”.

Temptation Island 2019: qui il filmato con la reazione di Sabrina





