Temptation Island 2021, ultima puntata/ Diretta, chi si è lasciato e chi ancora inseme? Manuela e Stefano…

Temptation Island 2021: anticipazioni e diretta ultima puntata, cos’è successo dopo un mese?

Siamo arrivati ormai alla fine di questa edizione di Temptation Island 2021. Una sola puntata ci divide dai saluti, la sesta ed ultima che andrà in onda questa sera, 27 luglio, su Canale 5. Due sono le coppie rimaste ancora in gioco: la prima è quella composta da Natascia e Alessio. Sul finale della quinta puntata, lei ha fatto un passo indietro, ammettendo di non voler perdere la storia con Alessio e di aver capito i loro errori. Nella puntata di domani, però, non mancheranno nuove immagini di lei con sigle Samuele e nuovi dissapori. Tuttavia, tutto ci porta a pensare che per loro, nel corso del falò di confronto finale, le cose si risolveranno per il meglio e lasceranno Temptation Island ancora insieme. Difficile dire se ciò accadrà anche per Manuela e Stefano, soprattutto visto quanto accaduto nella quinta puntata.

Manuela e Luciano, il bacio arriva nell’ultima puntata di Temptation Island 2021?

Manuela e Luciano sono quasi arrivati al bacio. Il single ha inoltre palesato la sua volontà di continuare la loro conoscenza fuori e il suo forte interesse nei suoi riguardi. Manuela, però, si è frenata a un istante dal bacio. Le cose, nella nuova ed ultima puntata di Temptation Island 2021, potrebbero tuttavia prendere quella piega che tanti si aspettano. Luciano inviterà Manuela ad una cena romantica in spiaggia ed è qui che potrebbe arrivare il fatidico bacio. Lei lo respingerà anche questa volta? Ci saranno quindi i due ultimi falò di confronto, dove scopriremo se le due coppie hanno deciso di uscire insieme oppure no. Infine sapremo qual è stato il destino delle sei coppie un mese dopo la fine di Temptation: chi sta ancora insieme e chi, invece, si è detto addio? Appuntamento su Canale 5.

Stefano e Manuela: la rottura è dietro l’angolo a Temptation Island 2021

La curiosità intorno all’ultima puntata di Temptation Island 2021 è tanta. In particolare, il pubblico non vede l’ora di vedere il falò di confronto finale tra Manuela e Stefano. Quest’ultimo, dopo aver espresso tanti dubbi sulla fidanzata, di fronte ad un nuovo filmato di Manuela con il tentatore Luciano, avrà una reazione incontrollata nel villaggio dei fidanzati prendendo a calci le sedie. Cosa accadrà, dunque, tra Manuela e Stefano? Le premesse spingono i fans del programma condotto da Filippo Bisciglia a puntare sull’addio della coppia. Come ha spiegato Daianira Marzano riportando un’indiscrezione, pare che Manuela sia stata beccata da sola in una pizzeria del suo paese. Dopo quattro anni e mezzo, dunque, Manuela e Stefano si diranno addio per sempre? Cliccate qui per vedere il video spoiler.

Nuovi amori tra tentatori e fidanzate? Jessica e Davide Basolo, Alessandro Carlotta si sono lasciati?

I veri protagonisti di Temptation Island 2021 sono stati sicuramente i tentatori. Quelli che hanno conquistato maggiormente i fans del programma sono Luciano Punzo che ha condiviso la propria esperienza con Manuela e Davide Basolo che, invece, si è avvicinato tantissimo a Jessica che, al termine dell’avventura, ha deciso di chiudere la storia con Alessandro dopo sette anni. Tra le fidanzate tornate single e i tentatori è nato l’amore? Dalle prime indiscrezioni, pare che tutti i tentatori siano ancora ufficialmente single. Nessuna storia, dunque, tra Jessica e Davide. Cosa accadrà, invece, tra Manuela e Stefano? Lo scopriremo questa sera.



