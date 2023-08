Temptation Island 2023, Mirko Brunetti: “Voglio bene a Perla, ma le cose cambiano”/ “Con Greta…”

Mirko Brunetti, critiche sui social per la storia con Greta Rossetti

La nuova straripante stagione di Temptation Island 2023 è giunta alla sua conclusione ma le storie dei protagonisti continuano a destare l’interesse degli appassionati. I riflettori sono ancora accesi su due volti in particolare; Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Entrati insieme nel programma, sono giunti alla conclusione di mettere fine alla loro relazione dopo l’esperienza nel reality al netto di ben 5 anni di relazione.

Temptation Island 2023: Perla Vatiero e Igor Zeetti si sono lasciati?/ Il messaggio sibillino

Come racconta Isa e Chia, sia Mikro Brunetti che Perla Vatiero hanno deciso di dare seguito alle relazione iniziate proprio durante Temptation Island 2023 con i rispettivi tentatori: il primo con Greta Rossetti e la seconda con Igor Veetti. Stando al “sentimento” del web e alle voci che circolano sul concorrente del reality, pare esserci dello scetticismo rispetto alla sua infatuazione per la tentatrice. Nello specifico – racconta il portale – Mirko Brunetti sarebbe particolarmente preso da Greta Rossetti, al punto da indignare sui social per come abbia dimenticato la sua ormai ex – Perla Vatiero – in maniera repentina.

Temptation Island 2023: Daniele ed Edoardo sono diventati amici?/ "L'ho visto in difficoltà…"

Mirko Brunetti e la rottura con Perla Vatiero: “Sarebbe finita anche se fossi uscito single…”

Nonostante le critiche ricevute sui social, Mirko Brunetti e Greta Rossetti non hanno rinunciato alla voglia di celebrare la loro relazione appena nata ma che sembra particolarmente affiatata. Diversi post, condivisioni e messaggi sul web hanno infatti messo in evidenza – da parte di entrambi – una complicità che resiste allo scetticismo di chi ha osservato le dinamiche a Temptation Island 2023, soprattutto nel merito del rapporto con la sua ex Perla Vatiero.

“Amo tante cose di lei: è una ragazza dolcissima, molto premurosa, sensibile, ci si può parlare di tutto. E soprattutto è una ragazza che ha molta voglia di fare ed è molto ambiziosa”. Queste le parole di Mirko Brunetti – riportate da Isa e Chia – incalzato su su cosa di Greta Rossetti abbia fatto breccia nel suo cuore. Inoltre, il giovane ha spiegato anche come abbia fatto a “dimenticare” la storia con Perla Vatiero. “Il percorso che tutti quanti abbiamo fatto non è soltanto un percorso di coppia ma lì dentro fai anche un percorso interiore…Io questa cosa l’avrei fatta a prescindere da come sarei uscito dal programma. Se fossi uscito da solo o con qualcun altro; mi sono reso conto che era una situazione che non aveva senso portare avanti“. Mirko Brunetti ha poi aggiunto: “Provo un grande bene e nel momento in cui so di aver fatto tutto quello che potevo in questi 5 anni: solo che cambi il modo di vedere le cose”.

Manuel Marascio choc dopo Temptation Island 2023: "Tentatrici ossessionate dall'apparire"/ "Non lo rifarei"

© RIPRODUZIONE RISERVATA