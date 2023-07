Temptation Island 2023, quarta puntata/ Dirette e coppie: Perla in lacrime, nuovo inizio per Federico?

Temptation Island 2023: anticipazioni e diretta quarta puntata

Temptation Island 2023 torna in onda oggi, lunedì 17 luglio, in prima serata su canale 5, con la quarta puntata. Tanti i colpi di scena per le coppie ancora presenti nel villaggio i cui sentimenti saranno raccontati da Filippo Bisciglia, sempre più bravo a calarsi nei panni sia delle fidanzate che dei fidanzati. Dopo l’uscita di scena di Alessia e Davide che hanno lasciato il programma insieme, questa sera, una delle coppie protagoniste, sarà quella di Perla e Mirko. Il profilo Instagram ufficiale di Temptation Island ha pubblicato un video in cui Perla esce in lacrime dal pinnettu dove era stata convocata per vedere un video del fidanzato Mirko.

Filippo Bisciglia, retroscena 'choc' su Temptation Island/ "C'è stato un momento in cui ho temuto il peggio"

Nelle scorse puntate, tra Mirko e Perla non sono mancate le frecciatine a distanza. Perla che si è trasferita a Rieti per amore del fidanzato, ha sottolineato più volte di sentirsi poco considerata dal fidanzato il quale le ha rivolto le stesse accuse. Cosa vedrà Perla, dunque, nel pinnettu?

Temptation Island 2023: la decisione di Federico e la scelta di Francesca

Spazio, poi, alla coppia formata da Federico e Alessia. Nella scorsa puntata, quest’ultima, delusa dall’atteggiamento e dalle dichiarazioni del fidanzato, aveva chiesto il falò di confronto che, però, Federico ha rifiutato. In un video che anticipa la puntata di Temptation Island 2023 in onda questa sera, Federico annuncia l’inizio di un suo nuovo percorso.

Manuel e Francesca, violato il regolamento dopo Temptation Island 2023?/ Segnalazione incastra la fidanzata

Francesca, fidanzata con Manuel il quale, più volte, ha espresso il dubbio sui propri sentimenti nei confronti della fidanzata, dopo aver pianto e aver ammesso di sentirsi molto delusa, nella nuova puntata annuncerà a Filippo Bisciglia di avere più consapevolezza dei propri sentimenti e di aver preso una decisione per se stessa. Chiederà il falò di confronto?

Temptation Island 2023: nuovo capitolo per Giuseppe e Gabriele?

Nella scorsa puntata, dopo la richiesta del falò di confronto da parte di Giuseppe, Gabriela si è presentata davanti al fuoco dando il via ad un confronto di fuoco che si è concluso con la scelta di lasciare il programma da single. Dopo essersi detti addio, Giuseppe ha pianto e Gabriela ha ammesso che andrebbe da lui per abbracciarlo. Nonostante l’addio, Filippo Bisciglia ha annunciato un nuovo colpo di scena per la coppia. Cosa accadrà, dunque, tra Giuseppe e Gabriela?

Lollo di Temptation Island 2023 beccato con la sua ex Nicole Di Mario/ Cos'è accaduto dopo il bacio con Ale

Come sempre, vi ricordiamo che anche la quarta puntata di Temptation Island 2023 può essere vista in diretta televisiva su canale 5 a partire dalle 21.35, subito dopo l’appuntamento con Paperissima Sprint. La puntata, inoltre, può essere vista anche in diretta streaming su Mediaset Infinity.











© RIPRODUZIONE RISERVATA