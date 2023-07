Temptation Island 2023, quinta puntata/ Diretta e coppie: Perla chiede il falò anticipato a Mirko?

Temptation Island 2023: anticipazioni e diretta quinta puntata

Le emozioni per le coppie ancora presenti nel villaggio di Temptation Island 2023 continuano e tornano in onda oggi, lunedì 24 luglio, in prima serata su canale 5, con la quinta puntata. Filippo Bisciglia, con la sua capacità di capire i sentimenti di tutti i protagonisti, è pronto a mostrare i vari video durante il falò dei fidanzati e delle fidanzate e ad accontentare la richiesta di una fidanzata che, questa sera, regalerà un vero e proprio colpo di scena. Dopo il doppio falò tra Giuseppe e Gabriela che hanno lasciato insieme il villaggio nonostante la crisi vissuta, questa sera, dopo l’ennesimo video del proprio fidanzato, una fidanzata chiederà a Filippo Bisciglia di organizzare tutto per il falò anticipato.

“Una delle vostre fidanzate ha richiesto un falò di confronto anticipato”, è l’annuncio che Filippo Bisciglia farà ai fidanzati come mostra il video dello spoiler. Chi sarà, dunque, la fidanzata che chiederà il falò immediato?

Temptation Island 2023: Perla furiosa con Mirko

“Che nausea”: è questo il primo commento di Perla di fronte ad un video del fidanzato Mirko che vedrà nel pinnettu insieme alle altre fidanzate di Temptation Island 2023. Nella scorsa puntata, Mirko si è avvicinato ad una delle tentatrici non nascondendo agli altri fidanzati la delusione nei confronti di Perla con cui la crisi è sempre più grave. Da parte sua, Perla non ha mai nascosto di essere insoddisfatta dell’atteggiamento di Mirko, ma cosa vedrà nel filmato al punto da deluderla così tanto?

A sua volta, anche Mirko, nel pinnettu, vedrà un video della fidanzata Perla e, dopo essersi portato le mani sul volto, dirà: “Non so cosa ho fatto. Cinque anni della mia vita…”. Perla e Mirko, dunque, sembrano essere arrivati ad un bivio: proseguire il viaggio nei sentimenti o avere un confronto con il falò immediato? Lo scopriremo questa sera-

Temptation Island 2023: video shock per Francesca?

Serata particolarmente difficile, quella in arrivo, anche per Francesca che, fidanzata da due anni con Manuel che l’ha lasciata cinque volte per poi tornare da lei, nella scorsa puntata, ha cominciato a sentire la terra tremare sotto i piedi di fronte ad un inaspettato avvicinamento della fidanzata ad uno dei single. Solo una chiacchierata nel corso della quale Francesca ha cominciato a sentirsi apprezzata, ma tanto è bastato per dare una scossa a Manuel che non si è avvicinato a nessuna tentatrice. Almeno fino ad oggi. Dallo spoiler pubblicato dalla pagina Instagram del programma, infatti, Francesca vedrà un video nel pinnettu: sarà la goccia che farà traboccare il vaso?

Come sempre, in attesa di seguire le vicende delle ultime quattro coppie presenti nel villaggio, ricordiamo che la quinta puntata di Temptation Island 2023 può essere seguita in diretta televisiva e, contemporaneamente, in diretta streaming su Mediaset Infinity. Inoltre, martedì 25 luglio, a partire dalle 21.10, La5 trasmette la replica.











