TEMPTATION ISLAND 2023, SECONDA PUNTATA/ Coppie e diretta: doppio falò di confronto?

Temptation Island 2023: anticipazioni e diretta seconda puntata

Tutto pronto per la seconda puntata di Temptation Island 2023, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia in prima serata su Canale 5. Una puntata che si preannuncia imperdibile visto che assisteremo al primo falò di confronto di questa edizione tra Isabella e Manuel. Isabella dopo le confessioni del fidanzato Manuel ha richiesto il falò anticipato per un confronto diretto e capire se i due possono continuare a stare insieme. Manu, infatti, ha chiaramente detto di sentirsi inferiore a causa del lavoro che fa e che la sua fidanzata non lo supporta minimamente.

Di tutt’altro parere Isabella che, invece, ha detto di spronarlo sempre a migliorare e migliorarsi. Per questo motivo ha richiesto il falò anticipato: Manu accetterà di incontrare la fidanzata per un confronto? Non solo, durante la seconda puntata anche un’altra coppia potrebbe ritrovarsi dinanzi al falò: si tratta di Alessia e Davide che nei rispettivi villaggi si sono lasciati andare a confessioni inaspettate. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Temptation Island 2023, Manu accetta il falò di confronto con Isabella?

Dopo il grande successo ottenuto con la prima puntata, lunedì 3 luglio, in prima serata, canale 5 trasmette la seconda puntata di Temptation Island 2023. Dopo la divisione delle coppie e la presentazione con tentatori e tentatrici, Filippo Bisciglia è pronto a raccontare le nuove emozioni che stanno vivendo i fidanzati e le fidanzate. Il momento clou della puntata è quello che avrà come protagonisti Manu e Isabella. Nel corso della prima puntata, Manu ha confessato di sentirsi sminuito e non supportato nel suo lavoro dalla fidanzata Isabella. Manu, infatti, è convinto che Isabella non sia contenta della sua posizione economica. Convinzione smentita da Isabella che ha più volte ribadito di essere innamorata, di volerlo spronare a cercare un lavoro che soddisfi le sue ambizioni.

Delusa dalle parole del fidanzato e convinta che restare nel villaggio non serva assolutamente a niente, Isabella ha deciso di chiedere immediatamente il falò di confronto a Manu. Una richiesta arrivata al termine della prima puntata e che, questa sera, avrà un risvolto. Manu accetterà il confronto mettendo così fine all’avventura nel villaggio di Temptation Island 2023 o rifiuterà preferendo portare avanti l’esperienza per poter avere maggiori risposte?

Temptation Island 2023: Gabriela e Giuseppe, Vittoria e Daniele sempre più in crisi?

Tra le coppie di Temptation Island 2023 che hanno già conquistato le attenzioni del pubblico ci sono sicuramente quelle formate da Gabriela e Giuseppe, Vittoria e Daniele. Nel corso della prima puntata, Gabriela non ha affatto gradito le parole del fidanzato e il suo atteggiamento nei confronti delle tentatrici. In preda alla rabbia, Gabriela ha dichiarato di considerarsi già single, ma di non voler chiedere il confronto perché ha voglia di divertirsi. Giuseppe, da parte sua, di fronte ad una Gabriela più disinibita, non ha nascosto la propria gelosia. Cosa accadrà nel corso della seconda puntata tra i due?

Spazio, poi, a Vittoria e Daniele. I due non si sono ancora avvicinati ai tentatori e alle tentatrici, ma le dichiarazioni di lui hanno scatenato la reazione di Vittoria. Di fronte ai dubbi di Daniele di mettere su famiglia con lei, Vittoria ha ribadito l’intenzione di metterlo di fronte ad un ultimatum: la ragazza vuole un figlio il prima possibile. Riuscirà a convincere il fidanzato?

Temptation Island 2023: Davide sempre più lontano da Alessia?

Alessia e Davide formano, forse, la coppia che sta facendo più discutere tra quelle che hanno accettato di mettersi in gioco partecipando a Temptation Island 2023. Alessia, dopo aver confessato il tradimento con un uomo più grande con cui ha avuto una relazione clandestina durata circa due anni, nel villaggio si è avvicinata ai tentatori lasciandosi andare a balli e atteggiamenti che Davide non ha gradito.

Di fronte alle immagini della fidanzata, Davide ha dichiarato di non fidarsi di Alessia, ma di voler andare avanti nell’esperienza per poter vedere cosa accadrà. Di fronte ad un bacio, però, Davide ha ammesso che chiederebbe immediatamente il falò di confronto. Alessia si spingerà fino a quel punto? Occhi puntati anche su Manuel e Francesca che ha scoperto i tradimenti del fidanzato durante i momenti di paura. Tanti emozioni e colpi di scena in arrivo nella seconda puntata di Temptation Island 2023 che può essere seguita anche in diretta streaming attraverso Mediaset Infinity.











