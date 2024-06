Temptation Island 2024, coppia già squalificata: “Infranto il regolamento”/ Spoiler bomba: cos’è successo

Coppia di Temptation Island 2024 squalificata: “Ha fatto come Ciro Petrone”, indiscrezione clamorosa

Il viaggio nei sentimenti del reality di Canale5 non è ancora iniziato e già non si contano più le segnalzioni, i rumors e i retroscena. Filippo Bisciglia di recente in un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzone ha rivelato che questa edizione è partita a bomba ed adesso a rivelare un colpo di scena inaspettato è Novella2000. Stando a quanto riporta il magazine, infatti, una coppia di Temptation Island è stata squalificata perché avrebbe infranto il regolamento.

Nel dettaglio, il magazine riporta: “Per andare meglio nel dettaglio dell’accaduto, a quanto pare a una delle fidanzate sarebbero arrivati molti filmati del fidanzato. Sempre secondo le voci, questo fidanzato si sarebbe avvicinato davvero tanto a una delle tentatrici. E così la fidanzata, presa dalla disperazione, avrebbe chiesto il falò di confronto anticipato. Ma lui lo avrebbe rifiutato, così da qui è scoppiato il caos.” La fidanzata in questione avrebbe fatto come Ciro Petrone anni fa. I telespettatori del docu-reality, infatti, ricorderanno che il giovane attore scavalcò le recinzioni del villaggio dei fidanzati per recarsi in quello delle fidanzate.

Temptation Island 2024, coppia ha infranto il regolamento ed è stata squalificata? Mistero su quale

Novella2000 continua così il suo scoop: “Come già avvenuto in passato per Ciro Petrone (che sentiva la mancanza della fidanzata), la concorrente in questione avrebbe scavalcato le recinzioni che dividono il villaggio dei fidanzati da quello delle fidanzate. Con una corsa, quindi, la ragazza avrebbe seminato la sicurezza e parte dello staff del programma che non sarebbero a questo punto riusciti ad impedire l’incontro. A questo punto, come da regolamento, sarebbe scattata la squalifica.”

Al momento si tratta solo di rumors e indiscrezioni e non di anticipazioni ufficiali. Ed inoltre non è chiaro quale delle coppie di Temptation Island 2024 sia stata squalificata. Le coppie che hanno deciso di mettersi in gioco nel viaggio dei sentimenti sono sette: Siria e Matteo, Jenny e Tony, Christian e Ludovica, Raul e Martina, Vittoria e Alex, Luca e Gaia, Lino e Alessia. In questi giorni sono uscite molte segnalazioni su Jenny e Tony, Raul e Martina e Vittoria ed Alex…











