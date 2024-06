Alessia e Lino, chi è settima coppia di Temptation Island 2024/ Tradimenti e show: “O non capisce o è scemo”

Chi sono Alessia e Lino: 7a coppia di Temptation Island 2024

Manca poco all’inizio della nuova edizione del reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia sono già state svelate le prime sei coppie e già non mancano rumor e segnalazioni. In queste ore, però, a sorpresa sui profili social della trasmissione è stata presentata ufficialmente la settima coppia di Temptation Island 2024 Alessia e Lino, chi sono? A chiamare la trasmissione è la giovane stanca degli atteggiamenti del suo ragazzo che reputa immaturo.

Chiara Ferragni, chi è il nuovo fidanzato? "Altro che Tony Effe è Andrea B. la sua fiamma"/ Scoop bomba

Nel dettaglio, Alessia si è presentata con queste parole: “Sono Alessia, vengo da Napoli e ho 30 anni. Sono fidanzata con Lino da 4 anni.” E subito ha spiegato perché ha deciso di partecipare al programma con il suo fidanzato Lino: “Ho scritto a Temptation Island perché non ho fiducia in lui, penso che mi tradisca e sono stanca di rincorrere un ragazzo immaturo”. Dalle prime parole non ci sono dubbi che se ne vedranno delle belle con Alessia e Lino a Temptation Island 2024.

Temptation Island 2024, è polemica per tre coppie: nuove segnalazioni bomba/ Cosa non torna sui concorrenti

Temptation Island 2024: è già lite Alessia e Lino, lui: “È una guerra”, lei: “È scemo”

Durante la breve clip di presentazione non è mancata anche una breve lite tra Alessia e Lino. La ragazza ha spiegato di non fidarsi più del suo fidanzato perché convinta che lui la tradisca. Dal canto suo, invece, Lino l’ha interrotta: “Per lei è diventata una guerra, però per me è diventata pesante perché io vorrei un po’ di libertà.” A questo punto i toni si sono alzati e la ragazza ha replicato dura: “Non so se non capisce, se è scemo, non lo so. La fiducia si guadagna o la dai a chiunque?” Mentre Alessio ha concluso: “Una volta ho sbagliato, non è che mo’ questa cosa me la devi rinfacciare a vita?”

Temptation Island 2024, segnalazione choc su Vittoria e Alex: lui sta con un'altra?/ "Ecco perché fingono"

La coppia formata da Alessia e Lino a Temptation Island 2024 si aggiunge a quella formata da Siria e Matteo, Jenny e Tony, Christian e Ludovica, Raul e Martina, Vittoria e Alex e Luca e Gaia. La data di inizio del docu-reality è fissata per giovedì 27 giugno 2024 in prima serata su Canale5, la conduzione anche quest’anno è affidata a Filippo Bisciglia. Le coppia metteranno a dura prova il loro amore e dovranno resistere alle tentazioni dei single.

© RIPRODUZIONE RISERVATA