Nuova rottura tra le coppie di Temptation Island 2024. Dopo la diffusione di diverse segnalazioni compromettenti, Jenny Guardiano ha annunciato la rottura da Tony Renda. Jenny ha condiviso una serie di video nelle sue storie Instagram, in cui ha confermato la separazione dall’ormai ex fidanzato, oltre ad alludere a presunti tradimenti. La scorsa estate, i due erano usciti insieme da Temptation Island, con Tony che si era detto pronto a mettere la testa a posto e costruire una famiglia. Ma, a quanto pare, le cose non sono cambiate. Tra l’altro, si tratta di un periodo particolarmente difficile per Jenny. Solo pochi giorni fa, ha perso il padre dopo una lunga battaglia contro il cancro.

“Non volevo approfondire o confermare quello che sta accadendo, è un momento molto delicato per la scomparsa di mio padre. Sto cercando di elaborare solo quello, però è arrivato anche un’altra situazione. La reazione con Tony è finita”, ha detto Jenny nelle sue storie. Il volto di Temptation Island ha anche parlato delle segnalazioni ricevute su Tony, nelle quali apparivano presunte conversazioni con altre ragazze: “Viste tutte le segnalazioni, voglio dissociarmi dai suoi comportamenti in questo momento. Lo faceva prima, lo fa adesso, non cambia niente. Grazie per avermi illuminata”.

Jenny di Temptation Island 2024 conferma la separazione da Tony dopo la morte del padre

Solo 10 giorni fa, Jenny, una delle protagoniste dell’edizione estiva di Temptation Island, ha annunciato la morte del padre. Con uno scatto che li ritrae insieme, Jenny ha spiegato che il papà è scomparso dopo una lunga lotta contro il tumore. “Avrei dato la mia vita per non vederti soffrire”, sono state le parole piene di sofferenza con le quali ha condiviso la triste notizia. Jenny aveva già parlato della malattia del padre in un’intervista a Verissimo insieme a Tony, raccontando che era stato proprio lui a spingerla ad incoraggiarla a Temptation Island.

Dopo una tragedia così grande, il volto di Temptation Island ha dovuto affrontare un’altra dura batosta. Nonostante il momento difficile che stava vivendo, sono emerse numerose segnalazioni su Tony e presunti flirt con altre ragazze, dimostrando che, in realtà, il ragazzo non è affatto cambiato. Stanca di sopportare, Jenny ha preso una decisione drastica: mettere definitivamente fine alla relazione con Tony. Attraverso le sue storie su Instagram, è apparsa delusa e scoraggiata, ormai esausta dei continui comportamenti irrispettosi dell’ex fidanzato. Infine, Jenny ha ringraziato tutte le ragazze che l’hanno voluta aiutare, inviandole i messaggi incriminanti di Tony e facendole fare chiarezza.