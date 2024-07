Temptation Island 2024, Raul in lacrime per Martina: “Io amo solo lei”

È tempo del confronto finale anche per la coppia di Martina e Raul a Temptation Island 2024. Lui ha seri problemi di gestione della rabbia ed eccessivamente geloso, lei non è attratta dal suo ragazzo né esteticamente né fisicamente. Sin da subito la giovane romana si avvicina al single Carlo Marini e lui, più per ripicca che per interesse si avvicina alla single Siriana. I due sono in piena in crisi. Per Raul c’è un nuovo video della sua fidanzata Martina in cui è sempre più vicina al tentatore Carlo, non mancano abbracci e sguardi complici.

Per Raul sono in realtà diversi i video in cui la sua ragazza Martina avvinghiata a Carlo si lascia andare a baci e abbracci e fatica a trattenere la rabbia. Martina, invece, ha una presa di coscienza e capendo di provare dei sentimenti per Carlo si sente in colpa. E per lei c’è un colpo di scena, un video Raul confessa piangendo: “Io a volte sono freddo e chiuso ma so bene come voglio la mia relazione. A me non serve il pepe lei non può essere gelosa di me perché nella relazione che dico io so bene quello che voglio” Raoul spiazza tutti scoppiando a piangere: “Lei non può essere gelosa di me perché io amo solo lei ed ho occhi solo per lei. Se dovessi guardarmi indietro io mi pento di alcune cose che non riesco a controllare ma è direttamente a quanto io amo quella persona. Non sono comunque giustificati i miei atteggiamenti. Mi sto rendendo conto che questa durezza non serve.” Martina vedendo il video di Raul in lacrime scoppia a piangere e rimette in discussione tutto soprattutto i sentimenti che prova per Carlo.

Martina e Raul si sono lasciati a Temptation Island 2024, lei: “Non mi è mancato”

È tempo del falò di confronto finale tra Martina e Raul. Inizia a parlare lei che subito confessa piangendo: “Dopo pochi giorni ho capito che non mi mancavi ed è stato difficile per me capirlo. Ti ho pensato ma non come facevano le altre…Poi incontri una persona che ti piace, esteticamente e come parla ma mi preme dirti che non c’entra niente con noi due.” Insomma Martina confessa a Raul di non essere innamorata di lui e poi aggiunge: “Ti sei avvicinato alla single (Siriana, ndr) per ripicca.” Ed infine ha concluso: “I video che hai visto arrivano dopo che io ci ho pensato tantissimo.”

Da parte sua, invece, Raul prima l’accusa: “Ma hai provato a cercare di far funzionare le cose tra noi?” E poi aggiunge: “Quando espongono un problema mi fermi dicendo che sono pensate, quando hai capito le tue cose mi dovevi chiamare alle altre persone non ci pensi? Sei stata frivola e banale come sempre. A me mi ha sentito dire qualcosa che ti ha fatto male? E perché mi hai portato qua non potevamo lasciarci prima? Non ti meriti niente di quello che ti ho dato. Mi hai alleggerito.” Lei gli rimprovera di averla fatta sentire sbagliata anche nel parlare con le amiche e andare in palestra. Lui le confessa che la ama mentre lei va avanti per la sua strada. Martina e Raul si lasciano a Temptation Island 2024. Lui è innamorato lei invece non lo guarda più come prima: “Io voglio un altro determinato tipo di relazione.”