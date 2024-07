Siria e Matteo dopo Temptation Island 2024: “Come se ci fossimo ri-fidanzati“

Ieri Temptation Island 2024 è andato in onda con l’ultima puntata di questa edizione, che ha visto come gran finale il dolcissimo falò di confronto tra Siria e Matteo. La coppia ha deciso di ricominciare da zero e il ragazzo le ha promesso di dedicarle maggiore attenzioni; alla fine i due hanno scelto di uscire insieme, ma un mese dopo la fine del programma avranno mantenuto la loro decisione? A rivelarlo è una loro intervista rilasciata ai microfoni di Witty Tv, durante la quale si presentano in coppia, segno che la storia procede per il meglio e stanno ancora insieme.

“Abbiamo deciso di ripartire da capo e di ridarci una seconda possibilità – spiega Siria – quindi è come se ci fossimo ri-fidanzati. Siamo molto felici, le attenzioni che mi sta dando adesso devono continuare nel tempo, anche da parte mia ovviamente“. Matteo aggiunge: “Si è riaccesa la fiamma, molto più forte di prima, sono sicuro di me stesso e sono certo di poterle dare quello che lei ha sempre voluto“. Il programma ha aiutato soprattutto Siria a far luce sui suoi sentimenti, ora più che confermati: “Sono contenta del percorso che ho fatto io, ho capito che comunque io lo amo, voglio continuare a stare con lui e sono contenta di averci riprovato“.

Siria e Matteo: “Ci mancava la comunicazione, non esisteva“

Siria e Matteo stanno ancora insieme dopo Temptation Island 2024 e hanno migliorato la comunicazione nella coppia, che spesso latitava. “Quando ho scoperto che lui ha sofferto di bullismo, quando siamo usciti dal programma siamo rimasti a parlare ore e ore di questo perché l’ho passato anche io, quindi confrontarci può darci solo che forza” ammette la ragazza. “La cosa che ci mancava di più nella nostra relazione era la comunicazione, non esisteva. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto è raccontarci tutto quello che abbiamo passato e come siamo stati lontani l’uno dall’altro“.

La coppia ha spiegato di essersi presa una settimana di libertà reciproca da dedicare a se stessi, anche per via dei rispettivi impegni lavorativi, e ora lui promette: “Lei avrà i suoi spazi come io avrò i miei, però la sera siamo sempre insieme“. E, soprattutto, hanno iniziato a confidarsi più di prima: “Prima parlavamo poco, adesso siamo sempre in contatto“. Per quanto riguarda i progetti futuri, spiega Siria, ci sono “tanti viaggi, lui vorrebbe vedere la Sicilia essendo io di origini siciliane, quindi a breve andremo“. Infine, arriva la promessa di Matteo: “Le prometto tutto, di non fare più errori, di non trascurarla e di renderla felice“, e a conclusione le dona un mazzo di fiori, un gesto romantico che la sorprende.