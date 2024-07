Siria Pingo replica alle critiche subito dopo Temptation Island 2024

Quella di Siria Pingo e Matteo Vitali è una delle sole due coppie che hanno lasciato insieme Temptation Island 2024. Nonostante il lieto fine, non sono però mancate critiche, in particolare verso Siria, accusata di aver messo in crisi il suo rapporto col fidanzato per una mera ‘questione fisica’.

Lino furioso con Martina dopo Temptation Island 2024: "Smettila o pubblico cose che non devo"/ "Incoerente!"

Un’accusa alla quale Siria ha deciso di rispondere attraverso il suo profilo Instagram: “La cosa che mi dispiace è che alcune persone abbiano pensato che dopo 7 anni non si possa avere una crisi di coppia, ma bensì mi hanno accusata che la crisi della nostra coppia derivasse solamente dalla mia perdita di peso. – ha spiegato la ragazza, aggiungendo poi che – Penso sia del tutto lecito entrare in una piccola crisi dopo qualche anno di relazione, succede a tante coppie anche sposate e con figli. Non mi sembra giusto essere accusata di questo.”

Raul Dumitras bacia la single Nicole dopo Temptation Island 2024/ Così dimentica Martina De Ioannon: il video

Siria Pingo: “Ecco cosa penso di Alessia e Lino e di Martina e Raul”

Siria Pingo ha detto la sua anche su altre coppie di Temptation Island 2024. C’è, infatti, chi le ha chiesto cosa pensa di Alessia e Lino e della tentatrice Maika Randazzo, domanda alla quale la ragazza ha così replicato: “Cosa penso? Quello che pensa tutta Italia. Alessia è una donna che merita tantissimo rispetto e amore. Dentro il villaggio ha sofferto veramente tantissimo e tutte noi ragazze avevamo timore potesse perdonare Lino. Ma per fortuna sua ha portato rispetto a se stessa e alla sua dignità. Di Maika non penso niente. È una tentatrice e ha fatto bene il suo ‘lavoro’”.

Martina attacca Raul dopo Temptation Island 2024: "Ecco perché sono scappata da lui"/ "Sempre insultata"

Diverso, invece, il pensiero di Siria su Raul e Martina: “Penso che siano due persone meravigliose entrambi. Non capisco la motivazione del perché date tanto addosso a Martina. Davvero voi credete che sia sbagliato avere la forza di terminare una relazione quando il sentimento non è più lo stesso?” ha chiesto la Pingo a chi critica la De Ioannon.