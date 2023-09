Temptation Island: la versione di Andrea Della Cioppa sulla lite tra Igor e Mirko/ “Non mi stupisce…”

Temptation Island 2023: la ricostruzione dello “scontro” tra Mirko Brunetti e Igo Zeetti

Passano le settimane ma l’impatto di Temptation Island 2023 sembra ancora evidente in funzione della risonanza social. Particolare interesse stanno destando due volti iconici della passata edizione: Mirko Brunetti e Igor Zeetti. Il primo è l’ex di Perla Vatiero, il secondo è invece il tentatore che pian piano sembra stia conquistando la fiducia della giovane dopo la recente delusione d’amore.

Le ultime novità sul conto di Mirko Brunetti e Igor Zeetti non riguardano però la contesa sentimentale, o almeno non direttamente. I due infatti, seppur con tesi e opinioni opposte, avrebbero avuto un contatto ravvicinato all’interno di un locale dal quale sarebbero scaturite ipotesi, accuse e parole forti. Secondo l’ex fidanzato di Perla Vatiero, l’ex tentatore di Temptation Island si sarebbe avvicinato a lui con fare minaccioso quasi volendo scatenare una rissa. Quest’ultimo, intervenuto sui social, ha prontamente smentito la versione.

Andrea della Cioppa, parere “neutrale” sulla presunta lite tra Mirko Brunetti e Igor Zeetti

Ad aggiungere ulteriore benzina sul fuoco – come ricostruiscono Isa e Chia – è poi intervenuto anche un altro volto di Temptation Island 2023, Daniele De Bosis. Quest’ultimo ha infatti avvalorato la tesi di Mirko Brunetti, sottolineando come quest’ultimo abbia raccontato la medesima dinamica – riferita alla presunta aggressione subita da Igor Zeetti – anche ai suoi amici poco dopo l’accaduto. Giusto per aggiungere ulteriore pepe, anche Andrea Della Cioppa – ex tentatore – ha voluto dire la sua sulla questione: “Onestamente la cosa mi interessa poco, tuttavia penso che per quel poco che ho conosciuto Igor e Alberto, per quanto possano essere dei bravi ragazzi, non mi risulta così strano che abbiano potuto avere degli atteggiamenti un po’ esagerati nei confronti di Mikro…“.

Sempre Andrea Della Cioppa – come riporta Isa e Chia – avrebbe aggiunto: “Nello stesso tempo non credo che Mirko sia l’angioletto della situazione; per il resto in generale atteggiamenti del genere da entrambe le parti, a 30 anni, non si possono né vedere né sentire“. L’ex tentatore di Temptation Island 2023, sembra dunque andare contro sia a Mirko Brunetti che Igor Zeetti, ed ha poi chiosato: “In ogni caso spero se la risolvano”.











