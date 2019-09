Temptation Island Vip 2019, 2a puntata/ Diretta e nuova coppia: Serena Enardu e il gesto contro Pago

TEMPTATION ISLAND VIP 2019: ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA

Lunedì 16 settembre, in prima serata su canale 5, Alessia Marcuzzi conduce la seconda puntata di Temptation Island Vip 2019. Nonostante la trasmissione sia cominciata da poco, le coppie sono già in crisi. Nel secondo appuntamento, infatti, non mancheranno emozioni e colpi di scena con i fidanzati e le fidanzate sempre più vicini ai single. Tra le coppie più in crisi c’è sicuramente quella formata da Pago e Serena Enardu con quest’ultima che, a causa di un gesto, scatenerà ulteriormente la rabbia del fidanzato. Lacrime anche per Anna Pettinelli e per Nathaly Caldonazzo che vedranno i rispettivi fidanzati in atteggiamenti equivocabili con le tentatrici. Alessia Marcuzzi avrà così il compito di mostrare i relativi filmati e, al termine della puntata potrebbe anche esserci il primo falò di confronto.

SERENA ENARDU E PAGO: LEI SEMPRE PIU’ VICINA AL SINGLE ALESSANDRO

Serena Enardu sempre più vicina al single Alessandro nella seconda puntata di Temptation Island Vip 2019. Nel corso dei giorni trascorsi nel villaggio, l’ex tronista di Uomini e Donne si sta lasciando andare cercando di capire se la sua storia d’amore possa avere un futuro. In un video pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale della trasmissione, così, Serena è l’autrice di un gesto destinato a far discutere. La Enardu, infatti, prima si è tolta il microfono e poi ha tolto quello del tentatore Alessandro violando così il regolamento al punto che la produzione è stata costretta a richiamarla. La Enardu, poi, ha confessato alla Pettinelli di averlo fatto “perché dovevo dirgli un segretino”. Come reagirà Pago di fronte al gesto della fidanzata?

TEMPTATION ISLAND VIP: ANNA PETTINELLI E NATHALY CALDONAZZO IN CRISI…

Sta diventando sempre più difficile la permanenza nel villaggio di Temptation Island Vip 2019 per Anna Pettinelli e Nathaly Caldonazzo che, questa sera, durante il falò, si ritroveranno di fronte ad alcuni filmati compromettenti dei fidanzati Stefano Macchi e Andrea Ippoliti. La Pettinelli, in un video pubblicato in anteprima su Instagram, si è mostrata disperata e in lacrime al punto da aver dato del “cog*ione” al fidanzato. Cosa avrà combinato Stefano? Nathaly, invece, si ritroverà di fronte alle immagini del fidanzato Andrea che entrerà nella casa delle tentatrici dove non ci sono le telecamere. Un gesto che potrebbe spingere la Caldonazzo a chiedere il confronto immediato. Chi, invece, continuerà a godersi il villaggio e la compagnia dei tentatori sarà Chiara nonostante il disappunto del fidanzato Simone.

DUE NUOVE COPPIE IN ARRIVO A TEMPTATION ISLAND VIP 2019?

Dopo l’eliminazione di Ciro Petrone e Federica Caputo, nel villaggio di Temptation Island Vip 2019 sbarcherà una nuova coppia, quella formata dal figlio di Pippo Franco e dalla fidanzata. Tuttavia, in Sardegna, potrebbe sbarcare anche una nuova coppia. Sono numerosi, infatti, i rumors secondo i quali Damiano Coccia Er Faina e la fidanzata Sharon potrebbero aver lasciato la trasmissione. Se così fosse, si spiegherebbe l’indiscrezione che vorrebbe la presenza di Alex Belli e Delia Duran come nuova coppia in gioco. Questa sera, dunque, ci sarà la presentazione di due nuove coppie?



© RIPRODUZIONE RISERVATA