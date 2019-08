Temptation Island Vip 2019/ Aria di crisi tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti

Tutto pronto per la seconda edizione di Temptation Island Vip 2019 in partenza da martedì 10 settembre 2019, come anticipato in esclusiva da SuperGuidaTv. Mancano pochi giorni alla messa in onda del programma, ma circolano già indiscrezioni su una delle coppie concorrenti. Si tratta di Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti che, stando a quanto trapelato pochi giorni prima delle registrazioni e per voce della compagno, ci sarebbe già aria di crisi. “Abbiamo discusso e sono tre giorni che non ci parliamo – ha rivelato Andrea – così sono qui a casa mia, questo non vuol dire che ci siamo lasciati, però ci sono dei problemi da risolvere”. A confermare la versione del compagno la stessa showgirl: “Mi auguro che Temptation ci serva a capire se alla fine di tutto torneremo a vivere insieme però con altri presupposti, e altre dinamiche. Oppure lo scopriremo strada facendo…”.

Temptation Island Vip 2019 cast: coppie, tentatori e tentatrici

C’è grandissima curiosità da parte del pubblico verso la nuova edizione di Temptation Island Vip 2019, il reality show dei sentimenti che vedrà sei coppie di concorrenti ‘noti’ mettersi in gioco rispettivamente nei villaggio dei tentatori e delle tentatrici. Sei le coppie nel cast: Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti, Anna Pettinelli e Stefano Andrea Macchi, Serena Enardu e il cantante Pago, Ciro Petrone e Federica Caputo, Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito, Er Faina con la compagna Sharon Macri. A mettere a rischio il “loro amore” ci sarà un variegato cast di tentatori e tentatrici. Si tratta di vecchie conoscenze del programma ‘versione nip”, ma anche di Uomini e Donne. Tra i tentatori al momento confermati: Michele Loprieno, cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, Alessandro Catania ex corteggiatore di Nilufar Addati e il modello David Nenci. Nel cast delle tentatrici, invece, ci saranno: Cecilia Zagarrigo, l’ex corteggiatrice Federica Francia, Paula Manzanal ex di Cristiano Ronaldo e Marta Krevsun.

Temptation Island Vip 2019, Alessia Marcuzzi: “sono felicissima”

Dopo la prima edizione portata al grandissimo successo di ascolti da Simona Ventura, spetterà ad Alessia Marcuzzi il confronto con il pubblico. La conduttrice de L’Isola dei Famosi dopo due annate poco fortunate del reality show è prontissima a questa nuova avventura. “Sono prontissima, felicissima ed elettrizzata per questa avventura tutta nuova” ha dichiarato durante un’intervista rilasciata al settimanale Uomini e Donne Magazine rivelando di essere una fan del programma. “E’ un’esperienza che vivrò lì con loro totalmente diversa da quelle che ho fatto fino a oggi. Sono una fan del programma e per questo sono ancora più contenta di vivere questa trasmissione in prima persona. Le coppie che sono state scelte mi piacciono e non vedo l’ora di vederle all’opera; mi piace “quello che non ti aspetti”, le parole della Marcuzzi.



