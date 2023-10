Temptation Island, Winter Edition: quando va in onda?/ “Dal 15 gennaio inizieranno le riprese…”

Temptation Island, Winter Edition: prime anticipazioni sulla versione invernale del reality

Neanche il tempo di osservare gli effetti di Temptation Island 2023, andato in onda la scorsa estate, che è già tempo di proiettarsi alla grande novità del prossimo anno. Il reality tornerà ad allietare gli appassionati con le burrascose dinamiche di coppia, al netto di tentatrice e tentatori, il prossimo inverno. La nuova programmazione è stata ufficializzata nelle scorse settimane, compresa la presenza di Filippo Bisciglia come conduttore.

The Reunion/ Anticipazioni prima puntata 11 ottobre 2023: si ritorna indietro di 25 anni e Vinca...

E’ stato proprio Filippo Bisciglia a rivelare la sua presenza – come riporta Novella 2000 – ancora al timone di Temptation Island anche per la sua versione invernale. Il conduttore non si è però sbilanciato su altre circostanze e dinamiche che potrebbero rivoluzionare il format visto il fattore “climatico” differente. E’ probabile che le dinamiche saranno le stesse, ma altrettanto lecito è credere che la location potrebbe essere differente rispetto alla versione estiva del reality.

FBI: Most Wanted 4/ Anticipazioni puntate domenica 8 ottobre 2023: Nina viene gravemente ferita e...

Temptation Island, Winter Edition: le riprese al via il prossimo mese di gennaio

Nel merito delle anticipazioni già note di Temptation Island Winter Edition, c’è purtroppo ancora poco da dire. Tra le ultime indiscrezioni spicca quanto raccontato – come riporta Novella 2000 – da Gabriele Parpiglia a Casa Sdl su Instagram. Quest’ultimo ha rivelato quando inizieranno le riprese del reality condotto da Filippo Bisciglia, senza però lasciarsi andare ad ulteriori dettagli. “Chiudiamo con uno scoop: dal 15 gennaio inizieranno le riprese di Temptation Island Winter, ovvero la versione invernale di Temptation Island”.

Cuori 2 anticipazioni puntata 8 ottobre/ Alberto è preoccupato per le sorti di Luisa, in pericolo di vita...

Come sottolinea il portale, considerando l’indizio temporale è possibile che Temptation Island Winter Edition vada in onda a cavallo tra la fine di gennaio 2024 e l’inizio del mese di febbraio. Per quanto riguarda il cast non sono reperibili ulteriori novità, se non il fatto che i casting siano ancora in corso d’opera. Non resta che attendere ancora qualche mese prima di scoprire chi saranno i nuovi protagonisti dell’inedita versione invernale del reality.











© RIPRODUZIONE RISERVATA