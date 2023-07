Terra amara/ Anticipazioni 11 luglio 2023: mistero su Fikret, è davvero il nipote di Fekeli?

Terra amara, anticipazioni puntata 11 luglio 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 11 luglio, su Canale 5, ci dicono che Sevda parla a cuore aperto con Demir e prova a convincerlo a non rinunciare all’amore di sua madre e vuole farlo riconciliare con lei. Nello stesso momento, Hunkar vuole disfarsi degli abiti di suo figlio e così li dà ai più bisognosi. Demir assiste alla scena disgustato e infuriato. Intanto, Fekeli presenta alla famiglia Fikret, il nipote ritrovato, figlio di suo fratello Musa, che è sparito da Cukurova quando aveva solo quattro anni. Behice, però, è piuttosto diffidente nei confronti del nuovo arrivato e si chiede perché si sia presentato proprio ora che Fekeli accusa problemi di cuore. Durante un pranzo, la zia di Mujgan cerca di indagare su Fikret, facendogli qualche domanda. E in effetti, il giovane appare parecchio misterioso con i suoi comportamenti ambigui.

Fekeli insiste affinché il parente si stabilisca a casa sua e lui, dopo un minimo di resistenza, finisce per accettare. Intanto l’avvocato comunica che è stato pianificato il giorno in cui verrà ufficializzato il giorno dell’adozione di Yilmaz. Quest’ultimo, però, appare titubante…

Terra amara, anticipazioni puntata in onda l’11 luglio 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Yilmaz dice a Fekeli di essere contrario alla propria adozione legale e si giustifica con il senso di colpa nei confronti del padre biologico. In realtà, nella mente del ragazzo c’è solo Zuleyha e al loro piano di stare insieme. Per farlo, non dovranno avere alcun legame con Cukurova: solo così potranno iniziare la loro nuova vita. Behice assiste al dialogo senza essere vista, poi se ne lamenta con Mujgan, la quale comunque giustifica il marito. L’astuta donna però sostiene di non fidarsi di Fikret, tant’è che inizia a pensare che sia un impostore e che abbia assunto l’identità del vero nipote di Fekeli dopo averlo ucciso, e che avrebbe fatto tutto questo per assicurarsi una copiosa eredità. Behice infatti teme che con la rinuncia di Yilmaz all’adozione, Fekeli possa lasciare tutti i suoi averi a Fikret…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Yilmaz e Zuleyha sognano un futuro insieme. Demir, cacciato da casa Yaman, si rifugia da Sevda che considera al pari di una seconda madre. Continuano le insicurezze di Mujgan su Yilmaz, alimentate anche da Behice che sembra far leva su questi suoi sentimenti per farle covare ancora odio nei confronti di Zuleyha. Gli uomini di Enrol prendono di mira Fekeli e hanno l’intenzione di ucciderlo. Intanto si celebra il matrimonio di Julide e Sabahattin dove accade di tutto: Hunkar disconosce Demir pubblicamente, mentre Sermin lancia vernice rossa addosso alla sposa. Fekeli ritrova Fikret, il quale afferma di essere suo nipote, figlio del fratello Musa.

