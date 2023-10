Terra amara/ Anticipazioni 12 ottobre 2023: Behice trova i soldi di Yilmaz, ma…

Terra amara, anticipazioni puntata 12 ottobre 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 12 ottobre, su Canale 5, ci dicono che Demir non riesce a non pensare a Umit dopo la notte passata insieme. Non appena arriva in ufficio, lo Yaman non resiste e le telefona, facendole anche sapere di aver inviato un idraulico per riparare la tubatura rotta. Poi le chiede di rivedersi di nuovo perché intende continuare la loro frequentazione. Con queste parole, l’imprenditore le fa intendere che la sua unione con Zuleyha è arrivata a un punto di rottura e che ora non deve rendere conto a nessuno. In realtà le cose non stanno così, dato che da un po’ la nuova signora Yaman ha cominciato a nutrire dei sentimenti verso il marito, ma la lealtà verso il defunto Yilmaz le impedisce di lasciarsi andare come vorrebbe.

Intanto, proprio Zuleyha ha organizzato alla perfezione un’asta benefica dove verranno venduti gli abiti appartenuti a Hunkar. L’evento sta andando benissimo, grazie anche a una generosa offerta di Fekeli; l’uomo acquista un foulard appartenuto alla sua amata signora Yaman. Il gesto romantico colpisce molto i presenti, che capiranno il grande amore che ancora lega Fekeli all’indimenticabile Hunkar.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 12 ottobre 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che anche Zuleyha si rende protagonista di un grande gesto di generosità quando regala all’Istituto un terreno degli Yaman destinato a un campo estivo per i bambini orfani. Nel corso dei lavori, con Behice presente, viene incredibilmente ritrovato una valigia piena zeppa di denaro grazie a un escavatore. Gaffur, anche lui lì per l’evento, riesce ovviamente a intascarsi qualche banconota. La cosa importante è che in quella valigia sono contenuti i soldi dell’eredità di Yilmaz, lo stesso denaro che lui aveva nascosto quando pensava di scappare da Cukurova con Zuleyha! Behice cercherà di portarsi via il malloppo, insistendo che quei soldi appartengono a lei, ma la questione non sarà così semplice per la nostra perfida dark lady…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Zuleyha rivela a Demir dell’esistenza di un fratellastro. Fikret, preoccupato che i due coniugi si riavvicinino, incita Umit ad accelerare il loro piano. Il primario quindi fa in modo che Demir si rechi a casa sua e tenta di sedurlo, riuscendoci: i due passano la notte insieme. Nel frattempo, Sevda ha intuito che i sentimenti di Zuleyha verso il marito stanno mutando, e la incoraggia ad andare avanti con la sua vita: se Yilmaz fosse ancora vivo, le direbbe la stessa cosa per il suo bene. Mujgan invita Gulten e Cetin a liberare la casa perché appartiene al suo defunto marito, quindi lei e Behice andranno ad abitarci.

A malincuore, i due sposini lasciano la loro villa, mentre Saniye è furiosa per l’affronto ricevuto. Fikret e Mujgan si lasciano andare ai loro sentimenti.











