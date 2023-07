Terra amara/ Anticipazioni 13 luglio 2023: Demir, che smacco a Hunkar!

Terra amara, anticipazioni puntata 13 luglio 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 13 luglio, su Canale 5, ci dicono che Yilmaz, per impedire che la mogli dubiti ancora di lui, cerca di convincerla del suo amore. Mujgan, però, non si fida e si chiede se possa accadere di nuovo la stessa cosa, ossia che il marito possa provare a scappare con Zuleyha. Yilmaz le promette che starà sempre con lei e la sua famiglia, al che la dottoressa gli chiede di giurare su Kerem Ali, ma lui non può farlo su suo figlio, giustificandosi che nella vita potrebbero esserci degli imprevisti, quindi mai dire mai. Con un discorso abbastanza furbo, Yilmaz riesce quindi a convincerla e in questo modo fa sì che la donna esca di casa insieme a lui, permettendo a Zuleyha e Adnan, che si erano nascosti, di non essere scoperti.

La frattura tra Demir e Hunkar si amplia ancora di più quando lui decide di acquistare la casa messa in vendita da Naciye. La nuova abitazione non sarà destinata a lui, bensì a Sevda! Con questa mossa, lo Yaman spera che la donna, che lui considera una seconda madre, possa stabilirsi in maniera definitiva a Cukurova così da restare accanto a lui e sostenerlo. Sevda, però, si mostrerà titubante fin da subito davanti a questa generosa proposta…

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 13 luglio 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che l’iniziativa di Demir non piacerà affatto a Hunkar, che la vedrà come un vero e proprio smacco. Ciò sottolinea ancora di più come i rapporti tra madre e figlio siano ormai al capolinea, segno di un legame che difficilmente verrà risanato. Seppur inizialmente incerta, anche perché vorrà prima parlarne con Hunkar, alla fine Sevda accetta di trasferirsi nella nuova casa. La reazione della signora Yaman sarà di assoluta vergogna e si sentirà davvero mortificata dalla mossa del figlio.

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Fekeli ritrova Fikret, il quale afferma di essere suo nipote, figlio del fratello Musa. Non tutti, però, si fidano del nuovo arrivato, in primis Behice che lo vede come una minaccia alla possibilità di accaparrarsi l’eredità di Fekeli. Tale timore diventa realtà quando Yilmaz confessa al padre di voler rinunciare all’adozione usando come scusante i suoi sensi di colpa nei confronti del padre naturale – in realtà il giovane vorrebbe spezzare ogni legame per poter poi avere campo libero per la sua fuga d’amore con Zuleyha e Adnan.

Behice confida i suoi dubbi su Fikret alla nipote. Mujgan, invece, continua ad avere dei sospetti sull’amore di Yilmaz per lei, e per poco non finisce per scoprire Zuleyha e Adnan nella casa dove prima vi abitavano. Rashit, dopo la morte di Hatip, è rimasto senza lavoro e riesce ad ottenere un impiego in villa Yaman per la gioia di Fadik.











