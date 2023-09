Terra amara/ Anticipazioni 14 settembre 2023: Fikret, si aggiunge un altro mistero…

Terra amara, anticipazioni puntata 14 settembre 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 14 settembre, su Canale 5, ci dicono che Sevda cerca di far ragionare Demir sul comportamento che ha con la moglie. Lo Yaman è troppo innamorato di Zuleyha, e non riesce a fare a meno di controllarla. Sevda lo intuisce, e crede che il figlioccio l’abbia fatta seguire perché ha paura che lei scappi via con Yilmaz e i suoi figli. Demir sente di non potersi fidare del tutto e non può immaginare una vita senza sua moglie, anche se è consapevole che lei non la ami per niente. Intanto Yilmaz prende una decisione su Mujgan e Behice. In accordo con Fekeli, le due donne torneranno a stare in casa, così da poter essere controllate meglio, almeno fino al divorzio.

Yilmaz è ormai deciso a separarsi definitivamente da Mujgan, e non accetterà una risposta negativa da parte sua. Nel frattempo, Fikret continua a mantenere un profilo piuttosto basso, ma il suo fastidio è sempre più evidente ogni volta che vede Demir Yaman. Cosa nasconde realmente il nipote di Fekeli?

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 14 settembre 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Fikret, per mantenere ancora di più il riserbo sulla sua persona, affitta un appartamento lontano da Cukurova, e fa promettere dall’affittuario di non rivelare a nessuno dove si trovi con la scusa di tenere molto alla sua riservatezza. Rimasto solo, Fikret apre la cassaforte dell’appartamento e fa una strana scoperta. Al suo interno trova dei documenti che attestano come Yilmaz abbia passato tutti i suoi averi all’ormai defunta Hunkar Yaman. Il nipote di Fekeli non comprende il motivo di tale passaggio, dato che è all’oscuro della fuga segreta che progettavano Yilmaz e Zuleyha. Resta da chiedersi cosa farà Fikret e come si comporterà con lo zio: gli rivelerà tutto, oppure custodirà il segreto del cugino?

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Rashit vuole sposare Fadik e organizza il tutto per far sì che lei trovi l’anello di fidanzamento. La nonnina, però, trova il prezioso oggetto e se lo mette al dito convinta sia un regalo per lei. Nel tentativo di recuperarlo, Rashit viene visto da Sevda che crede voglia derubare Azize e lo licenzia. Zuleyha cede alla sofferenza di Mujgan e la aiuta a vedere Kerem Ali di nascosto. La dottoressa, però, ne approfitta per scappare, finendo per cadere in un fiume insieme al bambino.

Fortunatamente Zuleyha riesce a salvarli entrambi, ma scatena l’ira di Yilmaz che minaccia la moglie. Zuleyha prende le difese di Mujgan e cerca di fargli capire che il loro amore sta provocando dolore e sofferenza nei loro rispettivi coniugi. Demir, che aveva ascoltato tutto, capisce quanto l’amore di sua moglie per Yilmaz sia molto più forte del suo.

