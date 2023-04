Terra amara/ Anticipazioni 19 aprile: Gulten sta per sposarsi, Cetin è sconvolto

Terra amara, anticipazioni puntata 19 aprile su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara,, in onda da oggi 19 aprile, su Canale 5, ci dicono che durante la colazione, il piccolo Adnan sfugge al controllo di Zuleyha e corre da Yilmaz, abbracciandolo. Mujgan osserva tutto e ci sta male, ma cerca di farsi forza, invitando la sua rivale a fare attenzione perché non vuole guai con la sua famiglia. Intanto, Gaffur e Saniye hanno opinioni contrastanti in merito a Rustem, il pretendente di Gulten. Nonostante sia un uomo di bell’aspetto, Saniye non approva la loro unione per via della sua reputazione e incolpa il marito di pensare sempre e solo per sé, senza tener conto dei sentimenti di sua sorella. E in effetti, parlando con lui, Gulten si rende conto che Rustem non è proprio un uomo d’onore. Nonostante tutto, la ragazza accetta di sposarlo e lo comunica a Gaffur. Saniye, invece, capisce che la nuora nasconde un segreto perché non avrebbe mai accettato una simile proposta, a meno che non ci sia dell’altro sotto…

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 19 aprile: Irene delude Alfredo, e lui...

Gulten annuncia a Hunkar il suo matrimonio, e anche la signora Yaman – che conosce la sua storia e cos’è successo con Ercument – non comprende il motivo della sua scelta. Zuleyha ascolta la conversazione e chiede spiegazioni all’amica, che però rifiuta di parlarne.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 19 aprile

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Gaffur vorrebbe accelerare i tempi del matrimonio di Gulten e Rustem, ma Saniye non è d’accordo. Al mercato, Fadik incontra Cetin e gli rivela che Gulten sta per sposarsi. Deluso e arrabbiato, il braccio destro di Yilmaz è intenzionato ad affrontare la ragazza per capire la situazione, quindi si reca in tenuta Yaman portando con sé una pistola. In quel momento si sta svolgendo il rito degli anelli. Cetin interrompe la cerimonia e prega Gulten di non farlo…

Beautiful/ Anticipazioni 19 aprile: Ridge, Taylor è decisa a raccontargli tutto!

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, il matrimonio di Fekeli e Hunkar viene interrotto quando Zuleyha gli rivela tutte le malefatte che la signora Yaman le ha fatto, separandola da Yilmaz e costringendola a sposare Demir. Hunkar si dice pentita per tutto il dolore che le ha provocato e poi invita la nuora a pensare bene su cosa intende fare ora, poiché il destino di molte persone è nelle sue mani. Confusa, la ragazza si confida con Sabahattin, ma non sa che Mujgan è in ascolto, e capisce che Adnan è il figlio di Yilmaz! Hunkar e Demir si affrontano duramente e la signora Yaman racconta tutta la verità sul conto di Adnan Sr. e del rapporto con Fekeli.

Un posto al sole/ Anticipazioni 18 aprile: Damiano e Viola, di nuovo insieme e...

Per far riavvicinare la nipote al marito, Behice fa in modo che Yilmaz trovi il diario che Mujgan scrive per suo figlio. Leggendolo, il giovane si commuove e comincia ad essere premuroso nei confronti della moglie, tanto da spingerla a rivelargli la verità sul conto di Adnan. Poi, però, ci ripensa. Behice sospetta che Sermin e Hatip siano amanti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA