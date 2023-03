Terra amara/ Anticipazioni 24 marzo: Yilmaz, grande delusione per Zuleyha

Terra amara, anticipazioni puntata 24 marzo su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 24 marzo, su Canale 5, ci dicono che Zuleyha torna a casa sconsolata dopo aver aspettato invano Yilmaz all’appuntamento: la loro fuga è quindi rimandata. Hunkar, che la tiene sempre sott’occhio, la avverte: può ingannare Demir, ma non lei. E se scopre che sta architettando un altro dei suoi piani, lei lo verrà a sapere. Più tardi, Zuleyha prova a chiamare a casa di Yilmaz e avverte che è a cena con la sua famiglia. Quando in sottofondo sente la voce di Mujgan, Zuleyha capisce che il suo amato ha deciso di restare e che non ha trovato il coraggio di lasciare la moglie. Sconsolata, la ragazza si sfoga con Gulten non capendo il comportamento di Yilmaz. L’amica le dice che probabilmente deve esserci dell’altro che abbia costretto il giovane a cambiare idea.

Durante la cena, Yilmaz e Mujgan annunciano a Fekeli e Behice che presto diventeranno genitori, e insieme festeggiano. Intanto Gulten promette a Zuleyha che riuscirà a scoprire cos’è successo e cosa abbia obbligato Yilmaz a cambiare idea sulla fuga. Nel farlo, la domestica si incontra con Cetin, ma non ottiene alcuna risposta positiva.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 24 marzo

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che durante i festeggiamenti per l’arrivo del bambino, Behice nota che Yilmaz si comporta in modo strano. Fekeli avanza l’ipotesi che probabilmente è solo bloccato per via dell’emozione. Arriva poi Cetin che annuncia a Yilmaz che deve andare in fabbrica. Alla festa, Behice continua a lamentarsi e a criticare il marito di Mujgan per essersene andato proprio durante un momento così importante. Intanto Gulten avverte Zuleyha riguardo cosa le ha detto Cetin e di come Yilmaz stia bene con la sua famiglia. Hunkar, però, è in agguato…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Zuleyha e Yilmaz progettano la fuga. Fekeli si dice pronto a supportare il figlioccio, ma gli consiglia di trovare la parole giuste per non ferire Mujgan: lei non se lo merita. Gulten, seppur triste all’idea di dire addio all’amica, è felice per lei. Hatip è nei guai quando si scopre che è stata ritrovata la pistola che ha ucciso Cengaver. Sermin cerca di ricucire con Sabahattin. Con Demir scagionato da ogni accusa, Yilmaz è turbato perché sperava che il suo rivale passasse il resto dei suoi giorni dietro le sbarre. Successivamente, Yilmaz e Zuleyha portano avanti il loro piano di fuga: il giorno prestabilito è arrivato, ma accade qualcosa di imprevisto: Mujgan è incinta!











