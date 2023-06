Terra amara/ Anticipazioni 27 giugno 2023: Mujgan fuori di testa, vuole uccidere Zuleyha!

Terra amara, anticipazioni puntata 27 giugno 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 27 giugno, su Canale 5, ci dicono che Zuleyha implora Demir di farle vedere i suoi figli, dicendole che farà qualunque cosa pur di stare con loro. Il marito è però implacabile e le dice che non l’ha perdonata per averla tradita, quindi non si merita il suo amore né quello dei suoi figli. Come se non bastasse, lo Yaman jr. declassa la moglie, non considerandola più sua sposa, da signora della casa a semplice domestica. Inoltre le dice che d’ora in poi condividerà la camera con Fadik, e ordina a Saniye e Gaffur di trattarla al pari di una serva.

Zuleyha è disperata e Hunkar cerca di consolarla, ma i suoi tentativi sono vani. La decisione del figlio sconvolge la signora Yaman, che non riesce a capacitarsi della sua crudeltà. Era davvero necessario arrivare fino a questo punto? In ogni caso, la matriarca penserà seriamente di ribellarsi alla decisione di Demir, vedendo anche le precarie condizioni in cui riversa la nuora, costretta a svolgere le mansioni più umili…

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 27 giugno 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Behice non riesce ad accettare il fatto che sua nipote l’abbia potuta accusare di aver tentato di uccidere Zuleyha. Inoltre Mujgan le ha detto che da quando è arrivata a Cukurova, la sua stabilità mentale ha iniziato a vacillare, per questo motivo ha ordinato alla zia di andarsene. Behice, però, si rivelerà ancora più perfida e andrà avanti con il suo folle piano omicida, facendo in modo di spingere la dottoressa a togliere la vita alla sua rivale in amore. La malvagia donna si reca da un’esperta di calligrafia che pagherà affinché falsifichi la firma di Zuleyha e le ordina di scrivere una lettera in cui sembrerà che la Altun abbia cercato di rivelare a Yilmaz che Adnan è suo figlio.

Successivamente, Behice fa in modo che tale missiva giunga tra le mani di Mujgan. E quando la dottoressa legge il suo contenuto, perde letteralmente il controllo, tant’è che prende una decisione improvvisa: deve uccidere Zuleyha, una volta per tutte…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Behice attenta alla vita di Zuleyha, ma quando la ragazza muove le accuse verso di lei, nessuno le crede. Tranne Yilmaz e Julide, che vuole darle il beneficio del dubbio. Mujgan è infastidita dalle parole di Zuleyha, quindi decide di affrontare la rivale in carcere. L’acceso confronto finisce però per alimentare il sospetto nella moglie di Yilmaz, che quindi confronta faccia a faccia sua zia. Intanto Demir sta per vendere le sue azioni della raffineria di Vedat ma rimane vittima di un incidente che fa parte del piano di alcuni misteriosi uomini di Ankara che hanno intenzione di mettere mani su tutti i terreni di Cukurova.

Gli stessi individui quasi convincono Demir a vendere la raffineria, ma grazie alle parole di Hunkar, lui ci ripensa e non firma nessun accordo. La donna pensa che il figlio finalmente abbia messo la testa a posto, quindi riesce a convincerlo a far rilasciare Zuleyha. Quando però la giovane torna in villa, scopre che i bambini sono stati portati altrove perché Demir è convinto che la moglie lo abbia tradito con Yilmaz. Mujgan capisce che da quando Behice è in città, lei non ha fatto altro che dare di matto, perciò ordina alla zia di andarsene.











