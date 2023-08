Terra amara/ Anticipazioni 3 agosto 2023: Demir, dichiarazione shock su Adnan

Terra amara, anticipazioni puntata 3 agosto 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 3 agosto, su Canale 5, alcuni massi, messi appositamente, bloccano la strada e impediscono a Fekeli e Fikret di proseguire per raggiungere la fabbrica. In realtà si tratta di un agguato per uccidere l’uomo d’affari. Due uomini cominciano a sparare dall’alto, al che Fikret, in modo molto coraggioso, risponde al fuoco, ferendo uno dei due malviventi – altri criminali si mettono in fuga, dopo aver capito che il loro piano è fuggito. La natura violenta di Fikret viene allo scoperto quando si mette in auto per cercare di inseguirli, lasciando Fekeli lì.

Intanto, in villa Yaman, Demir ha organizzato una conferenza stampa per giornalisti e fotografi, ma nessuno capisce il suo intento. Ben presto, il suo scopo diventa chiaro. Nel momento in cui la stampa arriva, Demir si presenta a loro con in braccio il piccolo Adnan. Ai giornalisti comincia a spiegare che in paese si è diffusa la notizia secondo cui il bambino non sarebbe suo figlio, bensì di Yilmaz. Demir conferma pubblicamente tale versione, precisando però che continuerà a trattarlo come se fosse suo.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 3 agosto 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Yilmaz assiste alla scioccante dichiarazione pubblica di Demir. Il giovane era infatti venuto in tenuta Yaman per poter passare un po’ di tempo col bambino, e non si aspettava minimamente questa mossa da parte del suo nemico. Di fronte alle domande dei giornalisti, che vogliono conoscere assolutamente tutti i dettagli della storia, Demir racconta loro una versione distorta della realtà. Yilmaz è indispettito e a dir poco infuriato dai risvolti, che lo porteranno a compiere un atto del tutto inaspettato e fuori di testa…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, il ferimento del piccolo Adnan dovrebbe riavvicinare le famiglie, invece non fa altro che provocare l’effetto contrario. Demir e Yilmaz litigano per la paternità del bambino. Zuleyha, esasperata, dichiara di non voler vedere più nessuno dei due: la sua priorità è solo suo figlio. Hunkar e Demir hanno un confronto in cui lui le fa leggere la lettera del padre dove lui gli chiedeva di prendersi cura di Sevda. Madre e figlio parlano tra loro, si chiariscono, e finalmente fanno pace.

Yilmaz e Demir continuano a litigare per la paternità di Adnan, e Zuleyha è stanca di entrambi. Hunkar e Fekeli si incontrano e decidono di organizzare una cena per cercare di risolvere le loro faide familiari, ma ogni loro tentativo va in fumo. Behice ha trovato delle prove che potrebbero smascherare Fikret, quindi spiega a Mujgan come intende procedere per incastrarlo.

