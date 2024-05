Terra Amara, anticipazioni puntata 24 maggio 2024/ Fikret chiede in sposa Zaynep ma svela l’amore per Zuleyha

Terra Amara è la soap opera di origine turca proposta in onda su Canale 5 da ben due stagioni. La regia è curata Murat Saracoglu ed Evret Karabiyik Gunaydin mentre nel cast ci sono Murat Unalms, Ugur Gunes, Selin Genc e Vahide Percin, Hilal Altınbilek. La trama ruota attorno a Zuleyha che per amore si trasferisce a Cukurova. Dopo lo straordinario successo pomeridiano Mediaset ha deciso di promuoverla nella prima serata del venerdì e dalle anticipazioni si scopre che non mancheranno i colpi di scena. Nel frattempo su Rete4 dal lunedì al venerdì a partire dalle 19.47 vengono trasmesse le repliche della prima stagione.

Terra Amara: riassunto della puntata precedente

Nella puntata precedente di Terra amara, andata in onda lo scorso venerdì 17 maggio su Canale 5 a catalizzare l’attenzione dei fan è stata soprattutto il diabolico piano orchestrato da Betul. Quest’ultima ha pensato ad un modo per potersi vendicare portando avanti un piano estemporaneo che non gli permettesse di ottenere i risultati sperati. Ruba un’auto e si dirige verso la villa della famiglia Yaman e con tanto di pistola inizia a sparare contro Zuleyha. Durante questi concitati momenti, però, commette un clamoroso errore e finisce per colpire Hakan.

L’uomo viene trasportato urgentemente in ospedale dove le sue condizioni si dimostrano drammatiche. Non c’è stato niente da fare per salvargli la vita. I telespettatori hanno assistito alla tragica morte di Hakan con una Zuleyha disperata accorsa al suo capezzale che si è lasciata andare ad un pianto a dirotto consolata da Fikret. Dalle anticipazioni su Terra Amara si apprende che della situazione se ne approfitterà Colak che ha lanciato in giro la voce secondo cui ad organizzare l’assassinio di Hakan sia stata la stessa Zuhleya desiderosa di mettere le mani sul patrimonio di famiglia quanto prima.

Anticipazioni puntata del 24 maggio 2024 di Terra Amara: Fikret è ancora innamorato di Zuleyha?

Stando alle anticipazioni di Terra Amara della nuova puntata si scopre che ci saranno tanti temi da sviluppare e situazioni che dovranno trovare una collocazione. In particolare arriveranno problemi per Colak il cui ristorante verrà chiuso dopo una ispezione da parte degli organi di polizia. L’uomo, disperato, cercherà di esaminare quanto è successo e individuerà in Lutfiye il responsabile di quanto accaduto. Colak è un personaggio rancoroso e vendicativo ed infatti ordinerà a Cevat di manomettere l’auto di Lutfiye affinché possa essere vittima di un pericoloso incidente. Fortunatamente per l’uomo il procuratore che si sta occupando delle indagini aveva previsto questo genere di situazione e quindi aveva predisposto una scorta che riesce a sventare l’attentato.

Le anticipazioni sulla puntata del 24 maggio 2024 di Terra Amara, svelano nello specifico che gli agenti di polizia sorprenderanno sul fatto Cevat e quindi lo arresteranno lo scagnozzo non può fare altro che confessare quando stava succedendo e che il mandante di tutto è proprio Colak il quale viene a sua volta arrestato. Di tutt’altro genere è il momento che sta vivendo Zuleyha. La donna, infatti, viene portata in trionfo dai cittadini della città di Cukurova dopo che ha deciso di cedere il suo intero patrimonio ereditato da Hakan. Nel frattempo Abdulkadir, Vahap e Betul stanno cercando di ottenere dei passaporti falsi con l’obiettivo di mettersi in salvo superando il confine per arrivare in Siria, ci riusciranno?

Al centro delle trame della puntata, però, ci sarà il fidanzamento tra Fikret e Zeynep. L’uomo farà una romantica proposta con tanto di anello di fidanzamento ma prima di arrivare a proporsi vorrà chiarire tutto sul suo passato con Zeynep e le rivelerà tutto l’amore che ha provato per Zuleyha. È ancora innamorato? Gli spoiler non vanno oltre ed a questo punto non resta da chiedersi e da verificare se la sincerità da parte dell’uomo verrà premiata oppure se la donna deciderà di fare un passo indietro. Nel frattempo dovranno arrivare importanti novità per quanto riguarda il futuro di Colak ormai incastrato dopo il tentativo di omicidio nei confronti di Lutfiye.











