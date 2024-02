Terra amara/ Anticipazioni puntata 28 febbraio 2024: Betul rapita dagli uomini di Gungor

Terra amara, anticipazioni puntata 28 febbraio 2024 su Canale 5

Nella nuova puntata di Terra amara in onda oggi, mercoledì 28 febbraio, alle 14.10 su canale 5, vedremo Betul in pericolo. La “parigina”, come viene chiamata da tutti per aver vissuto diversi anni nella capitale francese, ha scoperto la vera identità di Hakan cominciando a ricattarlo. La donna, così, viene sequestrata dagli uomini di Gungor con l’intenzione di intimidirla e metterla a tacere.

Rasit e Gaffur, nel frattempo, si candidano per la posizione di capo dei braccianti e, per riuscire ad ottenere il posto, cominciano a fare delle promesse importanti ai braccianti pur consapevoli delle difficoltà che incontreranno per realizzarla. Cosa accadrà esattamente nella nuova puntata di Terra amara? Andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le anticipazioni.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 28 febbraio 2024

Dopo la scomparsa di Saniye, Gaffur è convinto che il posto lasciato vacante dalla moglie debba essere occupato da lui. Gaffur, infatti, sente quel posto proprio anche a causa del passato. L’uomo, infatti, spiega a Rasit che quel posto era già suo prima che gli Yaman affidassero il compito a Saniye, e prima di lui se ne occupava il padre. Zuleyha, però, non è dello stesso parere e decide di affidare il compito di scegliere il capo agli stessi braccianti. La scelta di Zuleyha scatena così una guerra tra Gaffur e Rasit.

Betul, nel frattempo, grazie ad una fotografia, ha in mano la prova che Mehmet Kara è in realtà Hakan Gumusoglu. Betul ha così mandato una lettera minatoria ad Hakan chiedendogli una grande somma di denaro in cambio del suo silenzio. Una mossa che scatena la pronta reazione dell’uomo. La figlia di Sermin viene così sequestrata dagli uomini di Gungor.

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Betul ha scoperto la vera identità di Hakan e comincia a pensare ad un piano per sfruttare tale scoperta e avere così la sua vendetta su Zuleyha che, dopo aver trovato la lettera di Betul, chiede immediatamente spiegazioni ad Hakan il cui desiderio continua ad essere quello di sposarla.

Fikret, nel frattempo, continua a non fidarsi di Hakan e non nasconde la propria preoccupazione per Zuleyha. Nel frattempo, invita Altun a fidarsi delle parole di Vahap riguardo a quanto ha detto su Gumusoglu.











