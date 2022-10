Terra amara, quando torna in onda?/ C’è la data e un nuovo orario su Canale5

Terra amara torna in onda su Canale5

Terra amara, l’amata soap turca di Canale5, sta per tornare in onda. Le vicende degli amanti sventurati Zuleyha e Yilmaz erano state interrotte lo scorso 19 settembre per dare spazio alle nuove edizioni di Amici e Uomini e Donne. I due programmi di Maria De Filippi, da sempre graditi al pubblico, hanno così occupato la fascia oraria destinata a Terra amara, che per tutta l’estate ha fatto compagnia agli amanti delle serie turche.

Torna Sheila in Beautiful/ L'attrice Kimberlin Brown: "Steffy il mio incubo peggiore"

La decisione di sospendere la soap ha generato malcontento tra i fan, specialmente perché gli ascolti della produzione televisiva erano ottimi. I tre protagonisti, Hilal Altınbilek (Zuleyha), Uğur Güneş (Yılmaz) e Murat Ünalmış (Demir) avevano ormai conquistato il cuore degli spettatori con le loro vicende travagliate e il triangolo amoroso. Arriva, però, una bella notizia: Terra amara tornerà presto in onda nel pomeriggio di Canale5.

Un altro domani/ Anticipazioni 5 ottobre: i sospetti di Elena, Julia mente ancora

Terra amara torna in onda con un nuovo orario

Interrotta a settembre, Terra amara tornerà in onda due mesi dopo, precisamente a novembre. A darne notizia in anteprima è Super Guida TV, che spiega come proprio in quel periodo Una vita chiuderà i battenti, lasciando uno spazio vuoto nel suo palinsesto, il quale verrà quindi occupato dalla soap turca. Attenzione, però: il ritorno di Zuleyha e il suo amato Yyilmaz su Canale5 comporterà un conseguente cambio d’orario. Infatti, attualmente Una vita viene trasmesso alle 14:10. Con la conclusione delle vicende turbolenti di Acacias 38, le storie della rude terra di Çukurova saranno anticipate in quella fascia pomeridiana.

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 5 ottobre: Stefania e Marco, crisi in arrivo

Nelle prossime puntate di Terra amara, Zuleyha continuerà ad essere sposata con Demir, nonostante sia ancora innamorata di Yilmaz. Inoltre la giovane scoprirà di essere incinta; inizialmente il suo sposo penserà che il bambino sia del suo rivale, poi però deciderà di perdonarla e rafforzerà il suo amore per lei. Intanto, Yilmaz volterà pagina e sposerà Mujgan con cui costruirà una famiglia. Inoltre, una notizia devasterà Demir: sua madre Hunkar morirà improvvisamente…











© RIPRODUZIONE RISERVATA