Sono state ben 6.740 le scosse di terremoto Campi Flegrei registrate durante l’intero anno 2024, da poco conclusosi. A comunicarlo è il sito del quotidiano Il Mattino, e si tratta di una media di circa 560 scosse ogni mese, più o meno 18 al giorno. Numeri impressionanti soprattutto se rapportati agli anni precedenti, come ad esempio il 2022, quando furono solo 3.181 le scosse di terremoto Campi Flegrei, quindi meno della metà.

Il giornale partenopeo sottolinea come il 2024 sia stato quindi l’anno con più terremoti in assoluto da quando è cominciata la crisi bradisismica tutt’ora in corso, nel 2005, con dei picchi in primavera, precisamente fra aprile e maggio, quando sono state ben 2.777 le scosse di terremoto Campi Flegrei localizzate, di cui 1.525 a maggio e 1252 il mese precedente. E’ stato proprio in quel periodo che è stato segnalato l’evento tellurico più importante da quando esistono le rilevazioni ai Campi Flegrei, leggasi la scossa con una magnitudo di 4.4 gradi sulla scala Richter, registrata il 20 maggio, e sisma che ha portato allo sfollamento di centinaia di persone nella zona di Pozzuoli, causa case non agibili.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, COME E’ ANDATO IL 2024

Non sono mancati anche i tanti eventi tellurici superiori ad una magnitudo di 3.0 gradi, leggasi 20, oltre alle 70 superiori alla magnitudo di 2.0. Settembre 2024, con sole 160 scosse, è stato invece il mese più tranquillo dell’intero anno scorso, mentre a dicembre, come vi abbiamo segnalato nella giornata di ieri, gli eventi tellurici sono stati in totale 273, con quattro sciami sismici e un picco massimo di 3.4 gradi (precisamente il 6 dicembre).

Dati eloquenti ma è anche vero che negli ultimi mesi dell’anno, in particolare da agosto avanti, le scosse si sono fatte sempre più rare e soprattutto con una magnitudo più leggera. Un’attività sismica in forte rallentamento quindi a chiusura dell’anno, non soltanto in quantità ma anche a livello di magnitudo, così come confermato anche dal fenomeno del bradisismo, il sollevamento del suolo, che ha rallentato dallo scorso agosto, un centimetro al mese, contro i due del periodo precedente.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, CRISI BRADISISMICA NON ANCORA CONCLUSA

Ma attenzione, non è ancora tempo per dichiarare conclusa l’attuale crisi bradisismica, visto che bisognerebbe che terremoti e sollevamento del suolo arrivassero a zero, di conseguenza sulla zona dei Campi Flegrei continua l’allerta gialla, quella di grado inferiore, con tutte le varie attività per monitorare il suolo e il sottosuolo, e i tecnici e gli esperti pronti ad intervenire ad un possibile segnale di rottura.

Quest’anno la crisi bradisismica compirà ben 20 anni, due decadi di continue scosse di terremoto che hanno decisamente preoccupato i residenti, soprattutto negli ultimi due anni, quando i sismi si sono fatti più intensi e più forti: vedremo cosa accadrà nel corso del 2025, da poco iniziato.