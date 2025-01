E’ impressionante l’evoluzione delle scosse di terremoto Campi Flegrei dal 2012 al 2024. Il dato, segnalato dall’esperta Anna Peluso, amministratrice della seguitissima pagina Facebook “quelli della zona rossa”, del vulcano ai Campi Flegrei, segna l’inizio del cambio di allerta vulcanica nella zona interessata, passato dall’allerta verde, quella ordinaria e standard, alla gialla, quella che segna il livello di attenzione e che vige al momento.

Terremoto Campi Flegrei/ 6.740 scosse nel corso del 2024, più del doppio rispetto al 2022

Si è infatti spesso e volentieri ventilato la possibilità che si passasse all’arancione ma fortunatamente questo “update” non si è mai verificato fino ad oggi, di conseguenza nell’ultimo anno appena passato si è rimasti in zona gialla. In quell’anno il bradisismo aveva iniziato a fare sentire i suoi effetti ma ovviamente non aveva ancora raggiunto la cifra importante di 136,5 centimetri che è stata registrata a fine 2024 cominciando dal novembre del 2005.

Terremoto Campi Flegrei/ Il bollettino mensile: 273 scosse, picco massimo di M 3.4

TERREMOTO CAMPI FLEGREI: COME SONO CAMBIATE LE SCOSSE

Ma vediamo il numero di scosse di terremoto Campi Flegrei, ricordando come quelle dell’anno scorso siano state in totale 6.740. Nel 2023, invece, erano state 6.034, anno che è stato particolarmente intenso così come quello da poco passato. Nel 2022 il numero si è praticamente dimezzato, 3.102 eventi tellurici lungo la caldera, mentre nel 2021 il dato totale era stato di 2.232.

Continuiamo quindi con il 2020, il primo anno dove si è superato quota mille scosse di terremoto, precisamente 1.520, mentre nel 2019 il dato è sceso a 799, il doppio rispetto al 2018, quando erano state 396. Proseguiamo con il 2017, 189 eventi tellurici, mentre nel 2016 erano stati 310. Poi il 2015 con 183 sismi ai Campi Flegrei e i 198 del 2014. Il 2013 è stato l’anno con meno scosse in assoluto, solo 48, mentre nel 2012, con il cambiamento del livello di allerta, gli eventi sismici sono stati infine 322.

Terremoto Campi Flegrei/ Otto movimenti tellurici negli ultimi sei giorni: ecco l'elenco

TERREMOTO CAMPI FLEGREI: IL PERIODO DI TRANQUILLITÀ E L’ULTIMO SCIAME

Anna Peluso ha ricordato che negli anni dal 1985 al 2005, esattamente un periodo di due decadi, non vi sono state praticamente scosse di terremoto Campi Flegrei, di conseguenza non si è verificato il fenomeno del sollevamento del suolo. Una volta che il bradisismo ha ripreso la sua attività, sono ricominciati gli eventi tellurici, anche se per la maggior parte si è trattato di scosse molto leggere. L’unico caso degno di nota è quello del 20 maggio 2024, un sisma di magnitudo 4.4 gradi sulla scala Richter che ha obbligato le autorità a intervenire, liberando diverse case non più agibili.

L’ultima scossa di terremoto Campi Flegrei è stata quella localizzata nella giornata di lunedì, 13 gennaio 2025, uno sciame sismico per un totale di sei scosse, tutte comunque molto leggere, nonchè quella di oggi con una magnitudo di 1.3 gradi. La principale ha infatti avuto un picco di magnitudo di 1.1 gradi sulla scala Richter e anche se gli eventi sono stati segnalati in maniera indistinta dalla popolazione locale, non si sono verificati particolari disagi, così come accade ormai da mesi.