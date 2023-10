Terremoto Campi Flegrei, nuovo sciame sismico/ Caduti calcinacci in due scuole di Napoli

Nella giornata di ieri si sono verificate delle nuove scosse di terremoto ai Campi Flegrei. Nulla di preoccupante ne significativo sia chiaro, ma in ogni caso, come ricordiamo spesso e volentieri, tutta la zona Flegrea sta registrando continui movimenti tellurici da settimane a questa parte, di conseguenza la tensione è alta e gli edifici sono sottoposti a continue oscillazioni. Come fatto sapere dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tra le ore 6:00 e le 6:05 di ieri mattina si sono registrate ben 7 scosse, quindi più di una al minuto, fra cui due con una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter.

Un’altra ha avuto una magnitudo di 2.0 gradi, una di 1.1 e quattro sono state da 1.0. A seguito dei movimenti tellurici sono stati segnalati dei crolli di calcinacci da due edifici scolastici della Città metropolitana di Napoli. Nel dettaglio, come specificato da IlRoma.net, gli interventi sono stati presso il liceo De Nicola di via E.A.Mario, dove sono caduti pezzi di intonaco, e presso il liceo Scientifico “Tito Lucrezio Caro” di via Manzoni dove invece è crollata una parte del controsoffitto.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, NUOVO SCIAME SISMICO: IL CONSIGLIERE BORRELLI SUL LICEO DI VIA MANZONI

Non è chiaro se i due danni siano direttamente collegabili alle scosse di terremoto, ma tutto è possibile anche perchè, come detto sopra, i movimenti sono stati davvero tanti nelle ultime settimane, fra cui due di magnitudo 4.2 e 4.0.

Su quanto accaduto presso il liceo di via Manzoni si è espresso anche il consigliere regionale e deputato dei Verdi, Francesco Borrelli, spiegando: «Ci siamo messi in contatto con la dirigenza scolastica per avere conferme e aggiornamenti sull’accaduto e capire quanto sia grave la situazione e si sia provveduto a richiedere interventi di messa in sicurezza. Al di là dell’eventuale problema che possa aver colpito questo istituto, le scuole del nostro territorio cadono a pezzi ed urgono provvedimenti seri di messa in sicurezza». Nessuno fra alunni, docenti e personale scolastico, è rimasto ferito.

