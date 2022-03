Terremoto Campi Flegrei oggi M 3.6/ Ingv, ultime notizie Napoli: “Boato e paura…”

Forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei oggi, martedì 29 marzo 2022. Il sisma è stato, infatti, di magnitudo 3.6 ed è stato registrato alle 19:45 dalla Sala Operativa Ingv-OV di Napoli. Stando ai dati raccolti dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’epicentro è stato individuato a latitudine 40.831 e longitudine 14.156 con ipocentro attestato ad una profondità di 3 chilometri. I Comuni più vicini all’epicentro del terremoto sono Quarto, Pozzuoli, Bacoli, Napoli, Marano di Napoli, Calvizzano, Monte di Procida, Mugnano di Napoli e Qualiano, tutti entro i 10 chilometri.

Terremoto oggi mar Tirreno M 4.0/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Brescia

La forte scossa di terremoto, avvenuta in zona Solfatara area via Pisciarelli, è stata avvertita distintamente da molti cittadini della caldera dei Campi Flegrei. Dal quartiere partenopeo di Fuorigrotta a Pozzuoli, anche perché l’ipocentro è molto basso. Non sono mancati momenti di paura, come evidenziato da Fanpage, per chi abita nell’area interessata.

Terremoto oggi mar Tirreno M 2.6/ Ingv ultime notizie, scossa anche a L'Aquila

TERREMOTO CAMPI FLEGREI: “VERIFICHE IN CORSO”

Tante le segnalazioni da parte degli utenti, i quali raccontato di aver avvertito la scossa di terremoto in modo forte e chiaro, anche più intensamente rispetto al sisma dello scorso 16 marzo. Quel giorno, infatti, è stata registrata nella stessa area, Campi Flegrei, un terremoto di magnitudo 3.5. Dunque, persone che in quel momento si trovavano a casa, a lavoro o in attività commerciali si sono riversate in strada, ma fortunatamente non si registrano al momento né danni a persone né a cose.

La conferma è arrivata anche dal sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, che sui social ha spiegato che “sono in corso le verifiche sul territorio da parte della Polizia Municipale, in particolare nelle aree prossime all’epicentro“. In relazione al terremoto segnalatogli anche dall’Osservatorio Vesuviano, il primo cittadino di Pozzuoli ha aggiunto che il sisma “potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti delle aree prossime all’epicentro“.

Terremoto oggi Firenze M 2.1/ Ingv ultime notizie: sciame sismico in Toscana













© RIPRODUZIONE RISERVATA