Diverse scosse di terremoto Campi Flegrei sono state registrate negli ultimi giorni, fra cui tre solo nella scorsa notte. Fortunatamente gli eventi tellurici sono stati tutti molto leggeri ma in ogni caso, come da copione quando si tratta delle scosse di terremoto Campi Flegrei, sono stati avvertiti in maniera indistinta. Basta infatti farsi un giro su alcune delle varie pagine Facebook dedicate all’argomento, per capire come sono stati i commenti dei residenti, e quanti hanno avvertito questi ennesimi movimenti tellurici da tre anni a questa parte.

Terremoto Campi Flegrei/ Il bollettino settimanale: 44 scosse, magnitudo massima di 1.5 gradi

C’è chi ad esempio ha scritto: “Sentito botto pochi minuti fa via Napoli”, ma anche: “Agnano un’altra, ci farà dormire?”, e ancora: “Si via Napoli avvertita”, mentre un altro utente aggiunge: “Via san Gennaro Agnano, sentita vibrazione e boato”, e ancora: “Appena sentito un boato al Fusaro”, e così via, centinaia di commenti tutto dello stesso tipo. Ma cosa è successo? Sono state tre di preciso le scosse di terremoto Campi Flegrei localizzate dall’Osservatorio Vesuviano e l’Ingv nelle ultime ore.

Terremoto Campi Flegrei/ L'evoluzione sismica dal 2012 ad oggi: da 322 scosse a 6.740

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, I DETTAGLI DELLE TRE SCOSSE

Due sono state ravvicinate, mentre un’altra è avvenuta poco più di un’ora prima. L’ultima è stata localizzata alle ore 1:43 della notte scorsa ed ha avuto una magnitudo di 1.4 gradi sulla scala Richter. Alle ore 1:38, quindi cinque minuti prima, un evento tellurico con una magnitudo di 1.1 gradi sulla scala Richter (il più leggero dei tre), e infine la prima scossa, quella delle ore 00 e 25 minuti, con una magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Richter, quindi la principale.

Tutte e tre hanno avuto lo stesso epicentro, fra Bacoli e Pozzuoli, quindi ad una decina di chilometri dalla città di Napoli, e tutte e tre, come emerso sopra, sono state chiaramente avvertite dalla popolazione locale. Il sisma principale, quello di magnitudo 1.6 gradi, è stato registrato di preciso nel golfo di Pozzuoli, ad una profondità di 4,5 km, e come segnalato da numerosi residenti, è stato accompagnato da un boato, avvertito in particolare da coloro che abitano nei pressi dell’epicentro.

Terremoto Campi Flegrei/ 6.740 scosse nel corso del 2024, più del doppio rispetto al 2022

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, LA TERRA CONTINUA A TREMARE E IL VIDEO DEL 17 GENNAIO

Nessun danno ne tanto meno dei feriti, ma gli avvistamenti continuano e se si verificano di notte finisce che spesso e volentieri si resta con gli occhi spalancati fino al mattino. E’ il lato negativo di vivere ai Campi Flegrei purtroppo, dove dal 2022 in particolare, si sta convivendo con migliaia di scosse all’anno, fra cui il record del 2024, ben 6.740, numero mai registrato prima.

E come detto in apertura il nuovo anno è iniziato in maniera piuttosto turbolenta da quelle parti, come dimostrato anche dalla scossa di venerdì 17 gennaio scorso, un evento che è stato di magnitudo 3.0 gradi, e i cui effetti sono stati ripresi da una telecamera di sicurezza, video poi postato in queste ore da NapoliToday. Il dispositivo inquadra un piazzale situato vicino ad un’abitazione, e lo stesso sembra muoversi in maniera chiaramente visibile. Inoltre, è stato diffuso anche l’audio, da cui si evince il classico boato e nel contempo, in sottofondo, le urla delle persone spaventate da quanto stesse accadendo.