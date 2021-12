Terremoto oggi a Salsomaggiore M 2.2/ Ingv ultime notizie, scossa anche in Grecia

Il consueto appuntamento con le scosse di terremoto che si sono verificate oggi, mercoledì 29 dicembre, in Italia e nel resto del mondo, il punto quotidiano attraverso i dati forniti dall’Ingv, l’istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia. L’ultimo evento tellurico segnalato è quello che è avvenuto in provincia di Parma, precisamente nella nota località di Salsomaggiore Terme. La scossa, così come tempestivamente registrata, è stata di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter, localizzata alle ore 4:07 della notte appena passata, quella fra martedì 28 e mercoledì 29 dicembre 2021.

Stando a quanto specificato dai professionisti dell’Ingv, il terremoto ha avuto coordinate geografiche pari a 44.801 gradi di latitudine, 10.038 di longitudine e una profondità di 7 chilometri sotto il livello del mare, mentre, per quanto riguarda i comuni in zona, si segnalano, Fidenza, Medesano, Noceto, Pellegrino Parmense e Alseno. Parma risulta invece essere la principale città più vicina all’epicentro, distante 23 chilometri, con Cremona a 37, Piacenza a 39 e Reggio Emilia a 48. Si è trattata della quarta scossa nel giro di poche ore nel territorio di Salsomaggiore, a seguito delle tre verificatesi ieri sera fra le ore 18:29 e le 19:30, di magnitudo 2.4, 3.3 e 2.0 gradi sulla scala Richter.

TERREMOTO OGGI A PARMA E L’AQUILA: I DETTAGLI DELL’INGV

Sempre oggi è stata segnalata una scossa di terremoto in quel di Introdacqua, località in provincia di L’Aquila, nella regione Abruzzo.

In questo caso si è trattato di un sisma moderato, di magnitudo 1.8 gradi sulla scala Richter, registrato poco dopo la mezzanotte di ieri, precisamente alle ore 00 e 23 minuti. Il movimento tellurico ha avuto coordinate geografiche (lat, lon) 42.021, 13.902 ad una profondità di 18 km, mentre Bugnara, Sulmona, Prezza, Pettorano sul Gizio e Pacentro, sono stati i comuni più vicini alla zona del sisma. Da segnalare infine una scossa di terremoto registrata alle ore 6:08 di stamane in Grecia, di magnitudo 5.5 gradi sulla scala Richter, avvertita in numerose regioni del sud Italia.

