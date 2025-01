Si ripete – sempre puntuale – il nostro appuntamento con il bollettino quotidiano delle scosse di terremoto oggi registrate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (meglio noto con la semplice sigla Ingv) che ci parlano di una nottata relativamente tranquilla fuorché per la provincia di Perugia che è stata teatro di buona parte – precisamente la metà esatta – degli eventi tellurici registrati dalla mezzanotte a questa parte: interessante – comunque – che tra tutte le scosse di terremoto oggi registrate (che sono in totale 18) solamente una ha raggiunto il secondo grado della scala Richter, ritenuto una sorta di punto di svolta per i pericoli e i rischi per la popolazione.

Partendo proprio da quest’ultima scossa di terremoto a cui abbiamo accennato, dobbiamo innanzitutto spostarci fino alle ore 2:33 di notte e fino alla provincia di Siena: proprio qui – ed ancor più precisamente alle porte del comune di Monteroni d’Arbia – in quell’orario si è registrato un evento sismico che ha toccato il 2.1 sulla scala Richter; mentre pochissimo minuti dopo – ovvero alle 2:35 – una seconda scossa si è generata grosso modo alle medesime coordinate (43.2550, 11.4640) fermandosi tuttavia al grado 1.6 della scala tellurica.

Terremoto oggi a Perugia: nell’arco di 7 ore si sono registrate nove differenti eventi tellurici

Come anticipavamo già nelle righe precedenti, le altre scosse di terremoto oggi inserite nel bollettino dell’Ingv hanno faticato a raggiungere il secondo grado della scala Richter con solamente un’altra singola scossa che attorno all’una e 7 minuti ha raggiunto l’1.9 colpendo nuovamente – o meglio, aprendo alle altre due scosse – il territorio di Siena; mentre di rilevanti se n’è vista anche un’altra di magnitudo 1.7 che alle 6:41 si è sviluppata in quel di Acceglio, alle porte di Cuneo.

Complessivamente, tra le scosse di terremoto oggi registrate più o meno intense, è interessante notare che il territorio maggiormente colpito è stato quello di Perugia: proprio lì tra l’1:07 e le 8:16 si sono registrate in totale nove differenti eventi tellurici che hanno colpito a vario titolo i territori comunali di Campanello sul Clitunno, Fossato di Vico, Sellano, Norcia, Preci, Gualdo Tadino e Trevi; ma la buona notizia è che in ogni caso le magnitudo registrate oscillavano sempre tra i gradi 0.6 e 1.4 senza causare nessun tipo di danno.