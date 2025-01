Le scosse di terremoto oggi si sono concentrate principalmente al centro Italia, una delle zone dove si registrano i maggiori tremori, anche se non mancano delle eccezioni, come ad esempio un sisma localizzato in Veneto. Ma vediamo qual è stata la scossa di terremoto oggi principale, quella avvenuta a sei chilometri a nord est di Costacciaro, in provincia di Perugia. L’evento sismico è stato molto lieve, visto che la sua magnitudo non ha nemmeno superato i due punto zero gradi sulla scala Richter, arrivando a 1.8. Il sisma è stato segnalato alle ore 3:08 della notte passata ed è stato individuato vicino a Sigillo, ma anche ad una quarantina di chilometri da Perugia nonché ad una cinquantina da Foligno, le due principali città della zona.

Dicevamo di un evento sismico anche nella regione Veneto, precisamente quello che è stato localizzato nella nota località turistica di Chies d’Alpago, in provincia di Belluno, un borgo immerso nelle Dolomiti decisamente paradisiaco, un paesaggio naturalistico incredibile, che questa mattina è stato scosso da un leggero tremore, un evento tellurico con una magnitudo di 1.8 gradi sulla scala Richter, localizzato alle 5:09. L’epicentro è stato segnalato nei pressi di Alpago e di Tambre, nonché a 30 chilometri a Pordenone e ad una sessantina da Treviso.

TERREMOTO OGGI, EVENTO DI M 6.0 ALLE ISOLE SOLOMON

Torniamo in Umbria per un’altra scossa di terremoto, quella localizzata a cinque chilometri a est di Scheggia e Pascelupo, sempre nel perugino. Una doppia scossa ha quindi interessato la zona nelle scorse ore, fra cui quella di magnitudo 1.6 gradi sulla scala Richter avvenuta alle ore 3:26. Siamo più o meno vicini all’epicentro del precedente terremoto umbro, leggasi Costacciaro e Serra Sant’Abbondio, e anche le due città di riferimento sono le stesse, vedi Perugia e Foligno.

Segnaliamo infine un evento sismico che è stato localizzato nella tarda serata di ieri, poco dopo le 22:30 ore italiane, lungo l’isole Solomon. Una scossa con una magnitudo di 6.0 gradi sulla scala Richter, localizzata in mare aperto, che non ha causato alcun problema alla popolazione locale.

