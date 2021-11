Terremoto oggi Adriatico Centrale M 3.8/ Ingv ultime notizie, trema anche il Tirreno

Facciamo il punto sulle scosse di terremoto verificatesi oggi o nelle ultime ore, nel nostro territorio, ma anche all’estero. A riguardo l’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha segnalato un sisma di magnitudo 3.8 gradi in quel del mar Adriatico Centrale. Il movimento tellurico è avvenuto in mare aperto, lontano dalla terra ferma, ed è stato registrato poco dopo la mezzanotte di ieri, precisamente alle ore 00:19. Il sisma ha avuto coordinate geografiche pari a 42.559 gradi di latitudine, 15.824 di longitudine e una profondità, il cosiddetto ipocentro, di 10 chilometri sotto il livello del mare.

Altro sisma registrato dalla Sala Sismica INGV-Roma è stato quello avvenuto in un altro dei mari italiani, precisamente il Tirreno Meridionale. In questo caso si è trattato di un terremoto di magnitudo 3.4 gradi sulla scala Richter, registrato nella serata di ieri, alle ore 21:12, con coordinate geografiche di 38.605 gradi di latitudine, 15.436 di longitudine, e una profondità di 196 chilometri sotto il livello del mare. A livello di città, l’Ingv segnala la presenza a 47 chilometri di distanza di Messina, con Reggio Calabria invece a 58, e Lamezia Terme a 87.

TERREMOTO OGGI NEL MAR ADRIATICO CENTRALE, TIRRENO E A VERONA: I DETTAGLI INGV

Infine segnaliamo l’ultimo terremoto registrato in Italia sulla terra ferma, quello che è avvenuto ieri mattina in Veneto, e precisamente a tre chilometri a nord ovest dalla località di Torre del Benaco, in provincia di Verona. Il movimento tellurico ha avuto una magnitudo di 3.0 gradi sulla scala Richter ed è avvenuto alle ore 8:54 di ieri, in una zona con epicentro con coordinate geografiche (lat, lon) 45.633, 10.662 ad una profondità di 9 chilometri.

I comuni che hanno avvertito la scossa molto probabilmente sono stati quelli limitrofi, a cominciare da Toscolano-Maderno, in provincia di Brescia, quindi San Zeno di Montagna, Gargnano, Garda e Costermano sul Garda (siamo nella zona a cavallo tra la Lombardia e il Veneto). Per quanto riguarda le città, invece, Verona dista 34 chilometri, quindi Brescia a 36 e Trento a 60. In tutti i casi elencati su questa pagina non si sono verificati danni ne feriti.

