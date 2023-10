Terremoto oggi Amatrice M 1.8/ Ingv ultime notizie, forte scossa M 5.8 all’Isola di Guam

Andiamo a scoprire quali sono state le principali scosse di terremoto verificatesi in Italia oggi, venerdì 20 ottobre 2023. Come sempre facciamo affidamento sul bollettino dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ha segnalato un evento tellurico a quattro chilometri a nord est di Amatrice, in provincia di Rieti, nella regione Lazio, e nota zona ad alta intensità sismica.

Si è trattato di un evento tellurico molto lieve, con una magnitudo di 1.8 gradi sulla scala Richter, registrato nel cuore della notte passata, di preciso alle ore 3:17 fra giovedì 19 e venerdì 20 ottobre 2023. Le sue coordinate geografiche sono state 42.6640 gradi di latitudine, 13.3040 di longitudine e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. In zona, come segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono stati individuati i comuni di Accumoli, Arquata del Tronto, Cittareale, Campotosto e Acquasanta Terme, tutti paesi della provincia di Rieti, Ascoli e L’Aquila, visto che il sisma è avvenuto a cavallo fra tre regioni. La città più vicina è risultata essere Teramo, distante 33 chilometri, con L’Aquila più staccata a 36, quindi Terni a 55 e infine Foligno a 59.

TERREMOTO OGGI ACCUMOLI, I DETTAGLI INGV

L’Ingv ha segnalato un’altra scossa di terremoto nella giornata di oggi a sei chilometri a nord ovest sempre di Accumoli, questa volta con una magnitudo di 1.4 gradi sulla scala Richter, quindi più leggera di quella precedente. In questo caso le coordinate geografiche sono state 42.7420 gradi di latitudine, 13.2020 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare.

Il sisma è avvenuto alle ore 2:32 della notte passata e i paesi più vicini sono stati Arquata del Tronto, Norcia, Cittareale, Amatrice e infine Cascia. La cittadina con almeno 50mila abitanti più vicina al terremoto è stata Teramo, distante 42 chilometri, quindi L’Aquila a 46, poi Foligno a 47 e infine Terni a 50. L’Ingv ha infine segnalato per la giornata di oggi una scossa di terremoto alle isole Guam, in mare aperto, con una magnitudo di 5.8 gradi, localizzato alle ore 2:04 della notte.

